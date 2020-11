Bakir Izetbegović: “SDA je izgubila Sarajevo, ali je pobijedila u BiH”

Na konferenciji za medije SDA njen predsjednik Bakir Izetbegović kazao je kako SDA i dalje ostaje najjača stranka u našoj zemlji, a da će broj načelničkih pozicija biti nešto manji nego ranije, prenosi “Klix“.

“Može se reći da smo u Sarajevu izgubili, a da smo u Bosni i Hercegovini pobijedili. Na prošlim izborima imali smo načelnike u 30 općina, a sad ćemo imati koju manje“, kazao je.

Kazao je kako su stranke okupljene u Četvorci osvojile tri putanja manje pozicija. Izetbegović je kazao kako su izgubili osam općina, a dobili njih pet, nadaju se za još tri.

“Izgubili smo tri važne općine u Sarajevu. Do ovih izbora smo imali osam od devet općina i to je teško držati jer su se svi ujedinili protiv nas. Neki veliki gradovi su promijenili vlast, ali ne možemo očekivati neke tektonske pomjene“, kazao je on.

Izetbegović je relativizirao poraz u sarajevskim općinama, posebno opaske novinara na njegove izjave iz 2016. godine kad je rekao da je Centar važan kao deset drugih općina.

Ponadao se pobjedama u Srebrenici i Velikoj Kladuši.

