Izetbegović glasao u OŠ “Nafija Sarajlić” u Sarajevu: Pozvao građane da iskoriste pravo glasa

Dopredsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović u pratnji supruge Sebije na lokalnim izborima 2020. glasao je na biračkom mjestu u Osnovnoj školi “Nafija Sarajlić” u Sarajevu, javlja Anadolu Agency (AA).

Izetbegović je nakon glasanja pozvao građane da izađu na birališta i iskoriste pravo glasa.

“Iskoristio bih priliku da pozovem građane da iskoriste svoje pravo, da izađu i nek biraju one koji dobro rade, a ne one koji dobro pričaju. Naročito to je važno za načelnike. Dalje, lokalna politika se vezuje i sa vrhom države, a znamo kakve probleme imamo, tako je bitno i to imati u vidu”, kazao je Izetbegović.

Na pitanje o očekivanjima od lokalnih izbora, Izetbegović je istakao da neće biti nekih, kako je kazao, velikih tektonskih poremećaja.

“Mislim da će Stranka demokratske akcije napraviti jedan manji pomak naprijed. Ništa značajno, nikakvih, kako neki najaviše, tektonskih poremećaja, i poremećaji iz temelja se desiti neće. Neke manje pomake naprijed će da ima SDA, jer mislim da su njeni načelnici radili dobro”, rekao je Izetbegović.

Na pitanje da se neki predizborni skupovi nisu održavali u skladu sa propisanim epidemiološkim mjerama, kazao je da je bilo takvih skupova.

“Bitno je bilo da se predizborni skupovi drže u skladu sa propisanim mjerama”, rekao je Izetbegović te istakao da se svi, ipak, nisu održali u skladu s tim mjerama:

“Mnogi su griješili i to nije bilo dobro. Mogli smo odustati naravno, ali bolje je ipak održati kako tako, i to je dio demokratije”.

Facebook komentari