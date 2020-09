Željko Komšić: “Zagreb nema ništa sa Izbornim zakonom u BiH”

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić komentarisao je večeras sastanak lidera SDA i HDZ-a BiH, Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića, s premijerom Hrvatske i predsjednikom HDZ-a Hrvatske Andrejem Plenkovićem.

Na pitanje voditeljice Dnevnika na “FTV-u” može li taj susret doprinijeti normalizaciji odnosa između dvije zemlje, Komšić baš i nije bio optimista.

– Pa mislim da neće doprinijeti. Mislim da je pogrešno da se u Zagrebu legitimira priča o unutrašnjim temama u BiH, mislim da je to jako pogrešno. Šta na kraju krajeva Hrvatska ima s izmjenama Izbornog zakona u BiH? Ni mi se ne petljamo ni u kakav izborni zakon u Hrvatskoj – rekao je Komšić.

Potpuno pogrešnim ocjenjuje ovakav način pozivanja funkcionera iz BiH kao predstavnika isključivo naroda, te otvaranje priče o unutrašnjopolitičkim temama u BiH.

– Ja ne bih nikad pristao da učestvujem u takvoj vrsti komunikacije, a pogotovo ne bih dao za pravo bilo kome van BiH da se tutorski ponaša prema nekom pitanju koje je unutrašnjepolitičko u BiH – naglašava Komšić.

Ističe da je o ovom sastanku jučer razgovarao s Izetbegovićem, koji mu je, pak, kako je naveo, poručio da je bolje razgovarati.

– Slažem se da je bolje razgovarati, ali u odnosima između dvije države u diplomatiji, pa i u protokolu, uvijek moraš da paziš kako je postavljeno, kako razgovaraš – da li kao šef stranke – pojašnjava Komšić.

Izetbegoviću je savjetovao, nastavlja, da sastanak u Zagrebu postavi kao razgovor šefova stranaka, koje su na kraju krajeva iz iste narodnjačke političke porodice, prenose Vijesti.ba.

– Mislim da nije dobro legitimizirati ovakvu vrstu komunikacije na relaciji Zagreb – BiH, jer oni nas očigledno strateški posmatraju kao teritoriju, ne kao državu i sebi daju za pravo da određuju s kojim će poglavicama naroda da pričaju u BiH, i koje teme čak i da otvaraju. Na taj način i trenutno i dugoročno zapravo drže BiH u jednoj vrsti političke i ekonomske ovisnosti o onome što Zagreb hoće – konstatovao je Komšić.

Zapitao se otkud ikome ideja da na sastanku u Zagrebu Čović priča u ime hrvatskog naroda, prenose Vijesti.ba.

– Hrvata u BiH ima daleko više nego što je glasalo za njega. Čak ima manjinu glasova hrvatskog naroda. Otkud vam to da Dodik predstavlja srpski narod u BiH? Pitajte druge stranke iz RS-a da li on ima legitimitet da to radi. Dakle, potpuno jedna iščašena slika, iščašena paradigma na koju se nažalost pristaje u regiji, u okruženju – jasan je Komšić.

I mi sami nekad, nastavlja, dajemo im za pravo da se tako postavljaju prema nama, dajemo za pravo i Zagrebu i Beogradu da se postavljaju kao tutori, navodno, naroda u BiH, a u suštini je riječ samo o držanju BiH u jednom podređenom položaju u odnosu na te centre – i politički i ekonomski.

– Pa vi ne možete više ništa poduzeti u BiH jer se to pobogu ne sviđa nekom u Zagrebu, a on preko svoje filijale ovdje to obara. Ili ne možete ništa poduzeti jer se to ne sviđa nekom u Beogradu, pa on preko svoje filijale to ovdje obara. Sjetite se priče o NATO-u, evo vam sad priče o Izbornom zakonu, vidjet ćete gužve oko Mostara – napominje Komšić.

Ponavlja da Zagreb nema ništa s izmjenama izbornog zakonodavstva u BiH, te naglašava kako je to krajnje nepristojno, neumjesno i da uopšte nije standardno u ponašanju između dvije zemlje koje teže tome da budu prijateljske.

– Zagrebu je najbolje reći da odbije malo od BiH, od priče o Izbornom zakonu u BiH, jer se ni mi njima i niko drugi ne miješa u izborne zakone. Mi ne govorimo o tome da li su Srbi u Hrvatskoj konstitutivni ili ne. A dalo bi se pričati, pogotovo kako su izgubili tu konstitutivnost. Ali ne dajemo sebi pravo da to komentarišemo – kaže Komšić.

Ne zna, poručuje, zašto to onda oni rade i samo na taj način kontraefekat prave, čak i u smislu realizacije njihovih interesa, prenose Vijesti.ba.

– Oni bi trebali da budu svjesni da nema toga u političkom Sarajevu, kakvi god da smo, ko će pristati na ono što oni traže, i da im nakon rata da ili praktični ili virtualni treći entitet. To se desiti neće. I nećemo mi preko te priče jačati čak ni poziciju RS-a, jer iz tog razloga Dodik podupire priču o trećem entitetu, stvarajući sebi osnovu da sutra krene u jednu vrstu secesije i da kaže da nam je suđeno da smo podijeljena zemlja i da to treba u jednom trenutku rasturiti – zaključuje Komšić.

