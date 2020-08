Imenovan izborni štab probosanske liste “Moja adresa: Srebrenica”

“Tim na terenu radi vrijedno, ne želimo sada govoriti o rezultatima jer dok to ne bude na papiru, u izbornim rezultatima, nećemo to ni spominjati. Ono što mogu reći jeste da smo posljednjih mjeseci uspjeli pomiriti mnoge u Srebrenici. To je ono što i narod očekuje od nas, umorili su se od prepirki, žele listu i kandidate koji će pokazati da Srebrenica može naprijed“, kazao je Sadik Ahmetović, koji je izabran za šefa Izbornog štaba široke koalicije okupljene oko vrijednosti borbe za povratak, protiv diskriminacije i za širenje istine o genocidu u Srebrenici.

Pored njega, za članove Izbornog štaba su izabrani Alija Tabaković, Hamdija Fejzić, Ćamil Duraković, Suljo Čakanović, Salko Tursunović, Almir Salihović, Nermin Alivuković, Edin Ikanović, Nedib Smajić, Semir Smajić i Munir Habibović.

“Konačno imamo priliku da zajedno idemo pred različite razine vlasti, pred investitore, pred naše ljude u zemlji i svijetu. Sa ovim okupljanjem sada im možemo obećati da ćemo raditi na zajedničkim projektima. Srebrenica je bila i ostala gravitaciono središte povratka Bošnjaka na Drinu. A za to nam trebaju održiva rješenja za stvaranje osnovnih i srednjih škola bez diskriminacije, investicijski projekti koji će nuditi trajna radna mjesta i koji će biti naslonjeni na velike firme u Sarajevu, ozbiljan razvoj lanca vrijednosti i proizvodnje u poljoprivredi, dodatna ulaganja u povezivanje Srebrenice sa ostatkom zemlje. To ne može ni obećati ni realizirati niko drugi osim ljudi okupljenih oko ove inicijative. Ali ne možemo ni mi bez povjerenja Srebrenčana, povratnika, izbjeglih i raseljenih. Želimo im vratiti povjerenje i osigurati uslove da bolje žive u svom i na svom“, zaključio je Ahmetović.

