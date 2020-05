Rat saopćenjima: Iz SDP-a odgovorili SDA i nabrojali im njihove “pobjede”

Ovo saopćenje SDP-a stiglo je nakon saopćenja SDA, a koje je, pak, odgovor, na jučerašnje saopćenje SDP-a, iz kojeg danas poručuju i ovo:

“Zato je u najmanju ruku licemjerno pozivati Vijeće ministara da osigura novac za održavanje lokalnih izbora, kao da oni sami nisu dio te blokade. Prije samo nekoliko dana požurili su u SDA da dignu ruku za imenovanje ministra za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara kojim su još jednom ponizili sve građane Bosne i Hercegovine pokazujući koliko im nije stalo do ugleda institucija Bosne i Hercegovine. Zato pozivamo SDA, kao izborne pobjednike, da na isti način kao Vijeće ministara, konačno formiraju Vladu FBiH kojoj je mandat istekao prije 20 mjeseci. Iako je Halid Genjac u ime SDA obećao da se Vijeće ministara neće formirati bez federalne Vlade i to je ostalo mrtvo slovo na papiru kao još jedno lažno obećanje SDA.”

“”Pobjede” SDA su takve da uvijek moraju kupovati lažne ljevičare iz DF-a, te svaki put moliti Radončića da uđe u vlast.

“Pobjede” su takve da su vječite sluge HDZ-a kojima ispunjavaju sve želje.

“Pobjede” SDA su one u kojima Milorad Dodik drži većinu u Parlamentu FBiH i kad god zatreba glasa za SDA.

„Pobjede” SDA su one u kojim se zloupotrebljava državna sigurnosna agencija za ucjene, kako bi Asim Sarajlić mogao organizovati kupovinu glasova da bi Abdulah Skaka mogao biti gradonačelnik.

“Pobjede” SDA su one zbog kojih Kantonom Sarajevo upravljaju Fahrudin Pecikoza i Haris Pleho.

“Pobjede” SDA su one nakon kojih građani u HNK i K10 nemaju Vladu, te one zbog kojih građani Mostara nemaju izbore 12 godina.

Ovo je samo mali dio onoga šta vaše “pobjede” donose građanima”, nabrajaju u SDP-u.

“Građanima, nažalost, ništa dobro, ali zato probranim tajkunima SDA nove milione KM s grbače naroda. Pobjeđivati možete dok blokirate uvođenje elektronskog brojanja glasova i poštenih izbora, ali će doći vrijeme kad će se i to promijeniti. Tada će biti ispoštovana volja građana kao birača, a ne SDA-ovih plaćenika brojača”, zaključuje SDP, prenosi “Radiosarajevo“.

loading...

Facebook komentari