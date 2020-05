SDA: Čović i HDZ nas pokušavaju ubijediti da je osuda fašizma “napad na Hrvate”

– Neko govori o napadu na hrvatski narod, a podsjećamo da je i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović kazao da obilježavanje Bleiburga, u organizaciji Počasnog blajburškog voda, nema nikakve veze sa čašću, te predstavlja neprikladnu upotrebu kršćanske vjere i pogrešan odnos prema historijskim događajima, navode iz Kluba zastupnika SDA.

Dodaju da je činjenica da je misa u Sarajevu dio istog tog programa, pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora i Počasnog blajburškog voda, a u kojem čak i predsjednik Hrvatske odbija sudjelovati i osuđuje ga kao “neprikladnu upotrebu vjere”, prenosi “Fena”.

– Da li to i predsjednik Hrvatske vrši napad na hrvatski narod, Katoličku crkvu i vjerske slobode, ili se zapravo samo HDZ BiH i HDZ Hrvatske kriju iza naroda i crkve koju politički zloupotrebljava?! , navode iz SDA.

Podsjećaju da je trenutno u Hrvatskoj predizborna kampanja i da je pitanje odnosa prema NDH jedna od glavnih tema, a smještanje ovog događaja u Sarajevo “nije samo predizborna tema već i dio šire priče”.

– Niko ovdje ne napada Crkvu niti Hrvate. Jedina činjenica jeste da je u kontekstu ove mise HDZ počeo širiti mržnju prema Bošnjacima. Imamo činjenicu da su i Srpska pravoslavna crkva i Jevrejska zajednica, i Ambasada Izraela, i član Predsjedništva BiH Milorad Dodik osudili ovu misu, ali HDZ se pravi samo kao da Bošnjaci sve to rade, jer isključivo ima za cilj da uvjeri Hrvate da Bošnjaci, ni zbog čega, imaju nešto protiv njih, ističe se.

Ovdje je, kažu u Klubu zastupnika SDA, riječ o jednoj politici koja svoju pogrešnu politiku pokušava pravdati tezom o ugroženosti Hrvata.

– Došli smo u poziciju kada se sve tumači kao napad na Hrvate, što izvodi svaku raspravu izvan granica zdravog razuma. Čak i kada se trebaju oporezovati kladionice, i to je “napad na Hrvate”. Na kraju dođemo do toga da nas gospodin Čović i HDZ pokušavaju ubijediti da je osuda fašizma «napad na Hrvate», a da je slavljenje Maksa Luburića u duhu evropskog puta. To nije normalno i to nije civilizacijski. To nije pravi put ni za koga u BiH, zaključuje se u saopštenju.

