Stevandićev govor mržnje: “Šiptari” i bošnjački ekstremizam u javnom prostoru BiH

“Prijetnje upućene Srbima dobro služe razvijanju bošnjačkog ekstremizma i srbofobne politike kojom se Srbima zabranjuju prava koja drugi narodi imaju”, rekao je Stevandić za Srnu i dodao da “prijetnje, anticivilizacijska i antievropska djelovanja koja pojedini zvaničnici upućuju, služe samo zato da bi se razvile ekstremističke namjere bošnjačkog establišmenta, pogotovo SDA” prenosi “RadioSarajevo“.

“Nerazumljivo je da postoje prijetnje prijekim sudom ljudima koji demokratski djeluju, odluke donose u parlamentima i imaju pravo na samoodbranu i prava koja ima svaki drugi narod na svijetu. Srbofobna politika dovela je do genocida u Drugom svjetskom ratu, pa do bombardovanja Srba devedesetih godina, kao i do davanja prava Šiptarima koja se oduzimaju Republici Srpskoj. To sve govori o tome da imamo tretman obilježenog naroda”, istakao je Stevandić.

Podsjetimo, zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju Matthew Palmer izjavio je da oni koji se svrstaju uz stav koji je zauzeo član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, moraju razumjeti rizike koje to nosi i štetu koju nanose budućoj evropskoj perspektivi BiH.

Zapaljive poruke stigle su nepuna dva dana nakon što je Ujedinjena Srpska Nenada Stevandića u Prijedoru organizirala promociju filma o Draži Mihailoviću tokom koje je viđena četnička ikonografija, prenosi “Radiosarajevo“.

