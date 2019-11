Mektić odgovorio Dodiku: To je čista notorna laž, ovo je nož u leđa Srbiji

“To je čista notorna laž i po ko zna koji put izrečena glupost Milorada Dodika. Čvrsto je trasirao put BiH u NATO. On luta, tumara, izgubio se i ne zna kako da prevaziđe tu situaciju obzirom da je prije izvjesnog vremena govorio da je to nemoguća stvar. Prije svega, što je pložaj BiH kada je u pitanju odnos prema NATO-u vezao za Srbiju. Srbije nema u MAP-u, ne dostavlja godišnji izvještaj NATO-u, a to BiH radi”, kazao je Mektić za “N1“.

Kako kaže, danas je pročitao na društvenim mrežama da “kad god Dodik nešto izjavi jedna porodica ode iz RS”.

“Opozicija, SDS i PDP, nije dobila nikakav dokument, a posebno dokument koji se zove Program reformi BiH na putu ka NATO integracijama niti je šta slično dobila. Notorna laž koja nema nikave blage veze sa istinom i koja u ovom momentu je samo pokušaj da uhvati neko vrijeme, premosti neku situaciju kako bi smislio neku novu manipulaciju. Kada je riječ o Programu reformi želim da kažem da je to klasični ANP. ANP je engleska skraćenica preveden na naš jezik godišnji program reformi unutar BiH kako bi ispunili uslove i standarde za pristupanje NATO-u. Taj program reformi je aktivirao MAP”, poručio je.

Kazao je da je MAP aktiviran kada je u pitanju odnos BiH i NATO-a.

“Da ste poslali čist list papira koji je samo potpisan, takva je situacija i ambijent stvoren da bi aktivirao MAP, a ne godišnji izvještaj na koji je Dodik pristao. Da bude jasno našim građanima, godišnjim izvještajem i aktivacijom MAP-a mi smo ušli u jednosmjernu ulicu prema NATO-u iz kojeg se niko nije vratio nazad. Nema te države koja je ušla u MAP, a da se vratila nazad. Ne trebamo obmanjivati naše građane, Srbiju. Što se mene lično tiče, ovo je nož u leđa Srbiji. Srbija više nema dužnog metra kada iskorači iz svojih granica, opkoljena je zemljama NATO-a. Sve motivisan (Dodik) isključivo jednom činjenicom da se dočepa vlasti”, kazao je Mektić.

Loading..

loading...

Facebook komentari