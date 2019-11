Pierce: OHR i dalje igra bitnu ulogu u Bosni i Hercegovini i ima punu podršku Velike Britanije

Portal “Vijesti” u nastavku vam donosi kompletan govor ambasadorice Pierce, koji je posvetila Bosni i Hercegovini:

„Mislim da imamo drugačiji stav o važnosti funkcije Ureda visokog predstavnika (OHR) od onoga koji je upravo iznio ruski predstavnik. Vjerujemo da OHR i dalje igra bitnu ulogu u Bosni i Hercegovini i ima punu podršku Ujedinjenog Kraljevstva, uključujući, kao što su to navele i ostale zemlje tokom okruglog stola, korištenje bonskih ovlasti ako i kada to situacija bude zahtijevala.

A razlog za to je, mislim, očigledan. Postoje neki ljudi, uključujući i neke čelnike u BiH, koji žele učiniti sve što mogu kako bi zaustavili BiH da bude napredna i normalna država. Dayton zahtijeva da Bosna bude nezavisna država sa dva entiteta – Federacijom i Republikom Srpskom. Ali, to ne postavlja entitete iznad države i stoga, sve dok postoje čelnici u Bosni koji odbijaju priznati ili koji rade protiv tog vrlo važnog aspekta državnosti BiH utvrđenog u Daytonu, kodificiranog od strane ovog Vijeća i implementiranog tokom niza godina preko Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, sve dok se nastavi taj antagonistički pristup prema Bosni kao državi, OHR i bonske ovlasti i dalje će biti neophodne. Stoga, želim naglasiti vrlo čvrstu podršku Ujedinjenog Kraljevstva vama, visoki predstavniče, i vašem timu.

Također, želim zahvaliti gospođi Korjenić iz Trial Internationala. Mi u Velikoj Britaniji podržavamo rad te organizacije na osiguravanju pravde za preživjele žrtve seksualnog nasilja i odajemo počast svom poslu koji obavljate. I pridružujemo se ostalim kolegama koje su pozdravile jednoglasno usvajanje rezolucije kojom je Evropska unija ovlaštena da i narednih 12 mjeseci nastavi operaciju Althea. To pokazuje kontinuiranu predanost međunarodne zajednice sigurnosti i stabilnosti Bosne, ali kako je rekao francuski predstavnik, također naglašava i njen evropski i euroatlantski put.

Kako sam ja shvatila, u Bosni i Hercegovini postoje određeni zakoni koji kodificiraju euroatlantske integracije, kako u pogledu Evropske unije, tako i u pogledu NATO-a. Sigurno da postoje takve rezolucije i ovog vijeća, ali i brojne odluke Vijeća za provedbu mira i Upravnog odbora. A ta želja naroda u BiH nikada nije poništena zakonom. Iako se lideri mogu protiviti tome jer su se predomislili ili to ne odgovara njihovoj političkoj retorici, zakoni i odluke koje je donijela BiH, a koje podržava i međunarodna zajednica, govore u prilog tome da BiH želi ići tim euroatlantskim putem. A ovo su bitke koje treba voditi demokratskim, a ne nedemokratskim putem kroz polemiku i demagogiju.

Želim vas podsjetiti da je prije skoro 30 godina ovdje u ovom vijeću o Bosni i Hercegovini raspravljano kao o velikom problemu. Naši prethodnici dan za danom donosili su mnoge rezolucije kako bi pokušali zaustaviti sukobe i vratiti stabilnost i mir u tu zemlju. Rat je trajao četiri užasne godine i zauvijek je izmijenio način na koji će UN čuvati mir.

1995. godine, kako smo to i danas mogli čuti, masakr u Srebrenici odnio je devet hiljada života muslimanskih muškaraca i djece – što je najgori masakr u Evropi nakon 1945. To nisu beznačajni događaji ni za Evropu, ni za Bosnu, a ni za Balkan. A razlog zbog kojeg je formiran Međunarodni krivični sud upravo je suđenje ljudima odgovornim za te zločine. Slažemo se s gospođom Korjenić da ljudi ne bi trebali pokušavati potkopati ono što je otkrio Haški tribunal. Haški tribunal bio je legitiman sud. Formiralo ga je ovo vijeće i njegove presude i dalje važe.

Ponestaje mi vremena pa ću jednostavno reći da podržavam ono što su o pomirenju rekli njemački i indonezijski predstavnici – to je vrlo važan dio onoga što se dešava. Također želim naglasiti vitalnu važnost vladavine zakona za sve građane Bosne i Hercegovine. Gospođa Korjenić nam je govorila da ne očajavamo. Ja ne odustajem od Bosne. Još od 1991. godine bavim se Balkanom. Nećemo padati u beznađe, jer ako to uradimo u slučaju Bosne, to u osnovi znači da su loši momci pobijedili. A to nećemo dozvoliti. Možete se osloniti na Ujedinjeno Kraljevstvo i na to da će naše atlantske institucije nastaviti pomagati Bosni i svim njenim građanima.”

Loading..

loading...

Facebook komentari