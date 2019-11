Čović se protivi podjeli Mostara, ali bi rado podijelio Federaciju BiH

Međutim, kada je riječ o Federeciji BiH, Čović neće ni da čuje za građanski model “jedan čovjek – jedan glas” i traži podjelu Federacije po etničkom ključu.

“Što se tiče Mostara, i tada a i sada, nigdje neću staviti svoj potpis gdje se Mostar dijeli po bilo kom konceptu, bilo to Neretvom, istok – zapad, ili po onom prethodnom uređenju o šest izbornih područja plus centralna zona. To je stav bio HDZ-a tada i bit će sigurno i danas”.

Dodao je da je zadnjih godinu dana bilo razgovora svih političkih opcija o Mostaru.

– “Bili su blizu, ali tu naizmjenično nekad odgovornost preuzme lokalna vlast kada se ne dogovore ili obrnuto neko s više razine. Tako smo se igrali zadnjih 12 godina i nadamo se sada da ćemo postići dogovor. Imamo razrađene modalitete, ne trebao izmišljati nikakvu toplu vodu. Čak i oko Doma naroda, Predsjedništva BiH ili Mostara, prijedlozi koji su do sada usaglašeni u najvećoj mjeri će biti na stolu, ali rekao sam stav što se tiče HDZ-a”, istakao je Čović, piše “Slobodna Bosna“.

Čović je istakao da Mostar za njega i dalje ostaje stolni grad za Hrvate.

– Nema većeg grada za Hrvate od Mostara, ali to ne znači da on nije i bošnjački i srpski. Hrvati, kao konstitutivni narod, u BiH nemaju grada u kojem je veća koncentracija hrvatskog naroda, i to ne treba nikoga da vrijeđa – kaže Čović.

Navodi i da bi Mostar trebao biti kao i svaka druga jedinica lokalne samouprave, te se pita zašto bi on bio drugačiji od Tuzle, Zenice, Banja Luke ili bilo koje druge sredine. Čović se međutim nije zapitao zašto se Mostar ne bi uredio kao Sarajevo – kao grad s više općina, ali i grad koji je podijeljen na Sarajevo i Istočno Sarajevo.

Lider HDZ-a BiH poručuje da uopće ne razmišlja o dominaciji jednog naroda u Mostaru.

– A upravo zbog toga što neki razmišljaju na taj način, da treba biti spriječena dominacija nečija, bez obzira čija, zato ja i insistiram da u paketu s Mostarom bude i Dom naroda. Mi se svi uključujemo u proces kako u Mostaru spriječiti tu neku dominaciju, a ne bavimo se kako to uraditi na razini države. Pa nedopustivo – ocjenjuje Čović.

Logika stvari bi, dodaje predsjednik HDZ-a BiH, bila da BiH bude kombiniranost etničkog, odnosno kolektivnog i građanskog.

– I opet je logika što idete više prema dole, da idete više ka građanskom – naglašava Čović.

Također se pita zašto uopće praviti poseban statut grada Mostara.

– I ovaj prethodni je dao visoki predstavnik, pa ga je Ustavni sud oborio. Tako da je donošenje nekih novih statuta, nametnutih, za mene bespredmetno, bez obzira ko ih nametne – konstatovao je Čović.

Treba omogućiti, dodaje Čović, da Mostar ne bude po bilo kojem elementu izuzetak.

– I moje pitanje po stoti put – zašto bi bio izuzetak po bilo čemu? Zašto se gradonačelnik ne bi birao direktno? Pa Bože moj, bit će 20 kandidata, izabrat će se neko ko je najbolji – rekao je Čović.

Loading..

loading...

Facebook komentari