Edin Ramić: “Dodik neće disciplinovati SDA, to će vidjeti kada bude tražio podršku za mandatara”

Vladajuća većina u Narodnoj skupštini RS-a, predvođena političkom strankom Milorada Dodika, odlučila je danas smijeniti Senada Bratića s pozicije potpredsjednika Narodne skupštine entiteta RS zbog usvojene Deklaracije SDA u kojoj se SDA zalaže za građansku državu.

Ramić je tim povodom kazao za “Klix” kako je ovo pokušaj SNSD-a da disciplinira SDA na način na koji je navikao da disciplinira svoje partnere na području bosanskohercegovačkog entiteta RS.

“To funkcioniše na principu da on smijeni ili ucijeni nekoga kada se naljuti. Vrijeme će pokazati da tako ne može funkcionisati sa SDA. To će se imati priliku uvjeriti i kada bude pokušavao dobiti podršku za mandatara ili bilo koju drugu poziciju za kadar SNSD-a“, rekao je Ramić.

Kako kaže, SDA nema kapacitet da u manjem bh. entitetu spriječi ponašanje Milorada Dodika i SNSD-a te da spriječi Bratićevu smjenu.

“Senad Bratić je predstavnik bošnjačkog naroda u entitetu RS. Ovo pokazuje kakav je odnos prema Bošnjacima u RS-u“, kazao je Ramić.

SDA zajedno s probosanskim strankama ima dovoljno ruku da izglasa smjenu SNSD-ovog kadra Nebojše Radmanovića s mjesta zamjenika predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Ramića smo pitali i da li postoji mogućnost da SDA u slučaju Radmanovića odgovori na isti način, odnosno smjenom.

“Vidjet ćemo. Svaka akcija izaziva reakciju. U narednom periodu SDA će definisati svoj odgovor na ponašanje SNSD-a“, zaključio je Ramić.

