Ana Brnabić: Sa BiH moramo riješiti pitanje svih pitanja, to je most kod Bratunca

“Ako me pitate šta je prioritetno, odnosno pitanje nad pitanjima, to je onda taj most, jer mi je nevjerovatno da građani koji žive tamo ustanu ujutru, vide most, ali ne mogu da pređu nego moraju da idu na druge granične prijelaze”, navodi Brnabić za “Tanjug”.

Podsjeća da postoji jasan dogovor da će Srbija finansirati most, entitet RS pristupne prelaze, a država BiH granične prijelaze i da će dati dozvolu za njihovo otvaranje, što se nije dogodilo.

Nada se da će u BiH uskoro biti formirano Vijeće ministara BiH i da će se raditi na rešavanju tog pitanja.

Kad je riječ o granicama, Brnabić podsjeća da su formirane komisije koje se bave tim pitanjem, ali ocjenjuje da u ovom trenutku nije pravo vrijeme da se sa tim nastavi, jer vlast u BiH nije formirana, a u Hrvatskoj “to nije oportuno zbog njihove pripreme za kampanju”.

