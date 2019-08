Šarović: Spreman sam ponuditi čelne pozicije DNS-u i SP-u

Advertisements

Kad bi nakon kraha ovih pregovora Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), a on je vidljiv golim okom, Demokratski narodni savez (DNS) i Socijalistička partija bili zainteresirani da razgovaramo o novoj većini u Parlamentarnoj skupštini koja dolazi iz Republike Srpske, bio bih spreman da im prepustim sve čelne pozicije, naravno ako se s tim složi i Partija demokratskog progresa (PDP), drugi koalicioni partner, kazao je predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Mirko Šarović.

Kaže da se o tome razgovora, ali pregovori još nisu u toku.

– Teoretski, postoje opcije i matematika za drugačije formiranje parlamentarne većine, ali to je teži i složeniji put do formiranja novog saziva Vijeća ministara BiH. Komunikacija sa političkim strankama koje imaju svoje poslanike u Parlamentu BiH su svakodnevne, ali je suviše rano da se to nazove pregovorima – istaknuo je on, saopćeno je iz SDS-a.

Šarović je nazvao političkim neuspjehom devetomjesečni zastoj oko formiranja izvršne vlasti i dodao da je izlaz teško vidjeti, jer trenutni pregovarači koji imaju kapacitet, “nemaju nikakvog zajedničkog imenitelja osim što žele vlast i svoj dio plijena“.

– Treba biti realan i reći da SDA, HDZ i SNSD imaju sve resurse i šanse da formiraju novi saziv Vijeća ministara BiH, ali istovremeno i najveće šanse da u tome ne uspiju – kazao je Šarović.

Predsjednik SDS-a naglasio je da će se u narednom periodu ta stranka posvetiti rješavanju važnih društvenih pitanja.

– Tu, prije svega, mislim na izborno zakonodavstvo koje je iz prošlog stoljeća i koje je “izbušeno” i “pročitano” od strane stranačkih “eksperata” tako da danas, nažalost, Izborni zakon i sam izborni proces predstavljaju najveću i nezamislivo rasprostranjenu zonu korupcije i kriminala. Kao stranka, želimo, također, da se u narednom periodu bavimo pitanjem uloge javnih servisa u društvu uopće, ali i drugim važnim životnim pitanjima, koja će biti dio naših prioriteta – saopćio je predsjednik SDS-a Mirko Šarović, piše “Avaz“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari