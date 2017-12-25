Netanyahu i njegova koalicija bojkotuju glasanje u Knessetu o podršci Trumpovom planu za Gazu

Glasovanje, koje je pokrenuo vođa oporbe Yair Lapid, prošlo je s 39 glasova za i nijednim protiv. Kako je započelo razdoblje rasprave o prijedlogu, članovi Netanyahuove koalicije pobjegli su s plenarne sjednice Knesseta, žureći prema izlazima kako se glasovanje približavalo, prenosi CNN.

„Priznajem da sam iznenađen i razočaran što premijer Netanyahu nije ovdje“, rekao je Lapid na početku rasprave. „Ovo je prva prilika koja nam se pruža kao Knessetu da kažemo predsjedniku Trumpu, da kažemo svijetu, da kažemo sebi – ujedinjujemo se oko zajedničkog cilja. Netanyahu je odlučio bojkotirati glasanje i ne doći ovdje. To je sramota.“

Uglavnom simbolična mjera navodi da “izraelski Knesset odlučuje prihvatiti i usvojiti plan od 20 točaka američkog predsjednika Trumpa”.

Prema izvorima iz izraelske oporbe, cilj tog poteza bio je “izazvati i osramotiti” Netanyahua pred Trumpovom administracijom, istovremeno sijajući i otkrivajući podjele unutar njegove krajnje desne koalicije. Prijedlog sada ide u Odbor za vanjske poslove i obranu, gdje će ga Netanyahuova koalicija vjerojatno odbaciti.

Netanyahu je javno podržao plan tijekom svog posjeta Bijeloj kući u rujnu 2025. i pozdravio njegovo usvajanje od strane Vijeća sigurnosti UN-a u studenom.

Međutim, kabinet, koji uključuje Netanyahuove krajnje desničarske saveznike, nikada nije formalno raspravljao niti glasao o punom planu nakon prve faze primirja, koja je uključivala djelomično povlačenje Izraela iz Gaze u zamjenu za povratak preostalih živih i preminulih talaca. Izrael je također pristao osloboditi niz palestinskih zatvorenika i pritvorenika.

Druga faza plana prekida vatre priznaje put do “palestinskog samoodređenja i državnosti”, a istovremeno poziva na reformiranu Palestinsku upravu koja bi na kraju upravljala Gazom.

Unatoč usmenom pristanku na plan, Netanyahu je više puta obećao da neće dopustiti uspostavu palestinske države. Njegovi koalicijski partneri, krajnje desni ministri Itamar Ben Gvir i Bezalel Smotrich, odbacili su Trumpov plan. Smotrich je u studenom na konferenciji X zahtijevao da Netanyahu “odmah formulira odgovarajući i odlučan odgovor koji će cijelom svijetu jasno dati do znanja – palestinska država nikada neće biti uspostavljena u našoj domovini.”

Ben Gvir i ostali članovi već su prošli tjedan najavili da će se usprotiviti Lapidovom prijedlogu.

„Svakako ćemo glasati protiv – ako Lapid želi osramotiti državu, to je njegova stvar. Palestinska država neće biti uspostavljena“, rekao je ministar baštine Amichai Eliyahu prošli tjedan na izraelskom vojnom radiju. Umjesto da glasa protiv prijedloga, Netanyahuova koalicija napustila je dvoranu, dopustivši mu da prođe uz podršku oporbe.

Sam Netanyahu nije javno komentirao Lapidov prijedlog, ali dva izvora iz koalicije rekla su CNN-u da su se posljednjih dana vodile interne rasprave dok je skupina razmatrala kako postupiti s glasovanjem.

Prije glasanja, Lapid je na X-u napisao da bi to trebao biti „trenutak jedinstva, koji odražava javno jedinstvo za napore predsjednika Trumpa i njegovog tima“, dodajući da očekuje da će Netanyahu „naložiti članovima svoje stranke i koalicije da podrže prijedlog“.

Oporba je upotrijebila sličnu taktiku u kontroverznom glasovanju u listopadu, kada je Knesset dao preliminarno odobrenje zakonu kojim se poziva na izraelski suverenitet nad okupiranom Zapadnom obalom tijekom posjeta američkog potpredsjednika J. D. Vancea Izraelu. Mjera je usvojena s jednim glasom, 25-24, unatoč Netanyahuovom zahtjevu da je povuče, jer su mu se pobunjeni desničarski zastupnici suprotstavili.

Vance je osudio potez kao „uvredu“ i „vrlo glup politički trik“, dok ga je američki državni tajnik Marco Rubio nazvao „kontraproduktivnim“ i „čak prijetećim“ Trumpovom mirovnom planu za Gazu. Sam Trump upozorio je u listopadu u intervjuu za časopis Time da će „Izrael izgubiti svu svoju podršku SAD-a“ ako dođe do aneksije.

Nakon oštrih američkih reakcija, Netanyahuov ured nazvao je glasovanje “namjernom političkom provokacijom”. Izraelski premijer potom je naložio svom šefu koalicije da ne predlaže nikakav zakon vezan uz aneksiju.

Facebook komentari