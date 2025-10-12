Politika

Hamas odbio Trampa: “To je apsurdno”

Objavljeno prije 14 minuta

Palestinski pokret Hamas smatra da je ideja, u mirovnom planu američkog predsjednika Donalda Trumpa, da članovi pokreta napuste Gazu apsurdna, javlja Agence France-Presse (AFP).

Hosam Badran, jedan od lidera Hamasa, rekao je AFP-u da je “razgovor o proterivanju Palestinaca sa njihove zemlje, bilo da su pripadnici Hamasa ili ne, apsurdan i besmislen”.

„Vođe Hamasa u Pojasu Gaze su na svojoj zemlji, zemlji na kojoj su živjeli, sa svojim obiteljima i svojim ljudima. Stoga je prirodno da tamo ostanu“, rekao je Badran.

Podsjetimo, vođa Hamasa u Pojasu Gaze, Khalil Al-Haya, izjavio je u četvrtak da je postignut sporazum o završetku rata i trajnom primirju, koji uključuje otvaranje graničnog prijelaza Rafah , ulazak humanitarne pomoći i razmjenu zarobljenika s Izraelom.

U izvanrednom obraćanju, Al-Haja je rekao da je svijet “zapanjen žrtvama, ustrajnošću i strpljenjem koje su pokazali ljudi Gaze tijekom rata”, nazvavši borbu palestinskog naroda “neviđenim ratom”.

Prema njegovim riječima, sporazum uključuje ulazak humanitarne pomoći u Gazu , otvaranje graničnog prijelaza Rafah i razmjenu zatvorenika, uključujući 250 zatvorenika osuđenih na doživotni zatvor i 1700 zatvorenika iz Gaze.

Kako je dodao, sporazum predviđa početak provedbe trajnog prekida vatre, što bi, prema njegovim riječima, okončalo agresiju protiv palestinskog naroda.


