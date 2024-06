Sutra je prvi dan Kurban-bajrama: Evo u koliko sati se klanja bajram-namaz

Kurban-bajram traje četiri dana. Kurban ili hadži bajram se obilježava dva mjeseca nakon Ramazanskog bajrama. To je blagdan prinošenja žrtve ili Hadžijski-bajram, vrijeme obavljanja hadža.

Kurban je žrtva koja se prinosi u spomen dvojice Ademovih a.s. sinova i na Ibrahimovu odanost Bogu. Svi Božji poslanici, od Adema a.s. do Muhammeda a.s. držali su do institucije kurbana, imperativa koji se nije gasio kroz čitavu historiju čovječanstva.

Za kurban se obično žrtvuje ovan, krupna stoka, a kurbansko meso se dijeli siromašnima, prijateljima, komšijama, onima kojima je to najviše potrebno, time se pokazuje briga za ljude i njihove potrebe. Oni koji dijele kurbansko meso govore „halal olsun“, a oni koji primaju govore „kabul olsun“.

Također, Hadži-bajram je vrijeme kada nekoliko miliona muslimana boravi u časnim mjestima Mekki i Medini kako bi obavili peti stub islama – hadž, koji im Uzvišeni Bog propisuje i koji je dužan obaviti svaki musliman čim stekne materijalne uslove za to,piše N1

Hadž podrazumijeva: hodočastiti Meku i Medinu, boraviti na Arefatu, (mjestu sa kojeg je Božiji poslanik Muhammed.a.s. održao posljednju hutbu), zatim izvršiti obilazak K’abe, ubrzano hodati i trčati između dva brdašca Safe i Merve, te obaviti ostale hadžske obrede.

