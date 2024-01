Lejletur-regaib u Sarajevu: Noć u kojoj se ispunila želja cijelog čovječanstva

Program su izveli imami MIZ Sarajevo, a prigodno predavanje je održao hafiz dr. Elvir Duranović.

– Naši prethodnici su vrijeme tokom mjeseci redžeba i ša’bana koristili da se pripreme za dolazak ramazana. Redžeb je značajan za život Poslanika, a.s., jer su dvije noći posebno vezane za njega. U prvoj, Lejletur-regaibu, hazreti Amina, majka Muhammeda, a.s., začela je plemenitog Poslanika, a.s.

Time započinje njegov život na ovom, donjem svijetu, dok je u Noći miradža Allahov Poslanik, a.s., uzdignut u visoki gornji svijet – kazao je dr. Duranović.

Lejletur-regaib – Noć želja, obilježava se uoči prvog petka u redžebu, mjesecu koji zauzima posebno mjesto u vjerskoj praksi Bošnjaka.

– Treba kazati da ovo nije noć u kojoj se ljudima ispunjavaju želje, nego je ovo noć u kojoj se ispunila želja cijelog čovječanstva. Upravo začečem Poslanika, a.s., je počelo njeno ispunjenje – pojasnio je dr. Duranović.

Mjesec redžeb je jedan od četiri sveta mjeseca u islamu za koje je Uzvišeni Allah u Kur’anu rekao: “U njima ne griješite!”.

Ne tragu ove kur’anske poruke, Bošnjaci su, kako bi se sačuvali od grijeha u ovom mjesecu, njegovali ibadet posta, jer je za post Vjerovjesnik, a.s., rekao: “Post je štit.”

– U ovoj noći uslišana jedna od najvažnijih dova koju je iko ikada proučio. Kada su Ibrahim, a.s. i Ismail, a.s. gradili Kabu, poručili su dovu Allahu, dž.š., da nama pošalje Muhammeda, a.s.

Prema nekim mišljenjima, muslimani iz poštovanja prema njemu i ovoj dovi koju je učio, na sjedenju uče salavat i za Ibrahima a.s. – poručio je glavni imam sarajevskog medžlisa dr. Abdulgafar-ef. Velić.

U okviru programa je proučen i zikr koji je predvodio pomoćnik glavnog imama MIZ Sarajevo mr. Malik-ef. Šljivo, piše MINA.

