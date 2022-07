REISUL-ULEMA NA KARIĆIMA: MORAMO ZNATI KUDA IDEMO

„Svako vrijeme ima svoj izazov. I mi kao narod imamo naš izazov. Moramo znati kuda idemo i za kim idemo, moramo poznavati onoga koji staje ispred nas – naglasio je reisul-ulema, te podsjetio kako „nema džemata bez imama, bez vođe, bez onog koji staje ispred nas, okrenut svojim prsima prema Allahu Uzvišenom“.

Obraćajući se prisutnim vjernicima u haremu Hajdar dedine džamije na Karićima, reisul-ulema ja izjavio kako Bošnjaci trebaju voditi računa o vlastitom postojanju, životu, duhovnosti, ali i fizičkoj sigurnosti.

„Ovaj večerašnji skup je skup na kojem se trebamo pogledati u oči i znati da drugi neće voditi računa o nama. Moramo voditi računa o sebi“, kazao je reisul-ulema.

Čestitavši vjernicima Novu hidžretsku 1444. godinu, reisul-ulema je ovom prilikom ukazao i na neke od poruka Hidžre.

„Poslanik je učinio Hidžru za svojom zajednicom. Izabrao je jednog prijatelja s kojim je učinio hidžru, a Allah im u ajetu garantira sigurnost. Braćo moja, šta mislite o narodu u ovoj našoj Bosni, ako je Allah s njima, ima li straha, može li biti straha, pometenosti? Ne može i ne smije biti. Oni koji znaju da je Allah s njima, oni nisu zbunjeni, nisu žalosni, ne tuguju, ne boje se. Birajte sebi prijatelje, ako budete znali izabrati prijatelja, život će vam biti siguran, jer pravi prijatelj prijatelja ne ostavlja, a svi budite Allahovi prijatelji“, istaknuo je reisul-ulema.

Prema njegovim riječima, zajednica muslimana, kao ummet i džemat, vjerujući u Allaha i Njegovu pomoć, nema pravo očajavati, niti se bilo koga bojati.



„Mi smo ummet koji teži za mirom, selamom. Sve naše što smo jesmo i po čemu jesmo, jeste selam koji nazivamo jedni drugima. Nazivajmo selam, težimo za mirom, da budemo zajednica mira, sloge, bratstva. Nahranite glade, pomozite ljudima, to je odlika vjernika, odlika onoga koji je Allahov prijatelj. Poslanik je to želio od zajednice muslimana. Uvijek i na svakom mjestu trebamo voditi računa o svojoj zajednici, braći i sestrama“, kazao je reisul-ulema.

On je naglasio kako su dovišta za bosanske muslimane, mjesta na kojima se sakupljaju, sabiraju i saboruju.

„Ajvatovica, Karići, Djevojačka pećina, Kamengrad, to su naši muslimanski, bosanski sabori. To su mjesta na koja dolazimo iz ubjeđenja, iz vjere, da na ovim mjestima možemo bereket dotaknuti, da na ovim mjestima možemo jedni drugima pogledati u lice i jedni drugima uputiti hajr dovu“, poručio je, između ostalog, reisul-ulema Kavazović

Reisul-ulema je ukazao i na važnost svijesti o vremenu i mjestu gdje se nalazimo.

„Poznavati vrijeme i imati pojam o vremenu je obaveza svakog vjernika, jer Allah časti ljude vremenom. Obaveza je imati pojam i o mjestu. Šta nas je to okupilo na ovom mjestu, u ovoj noći? Koja je ljubav koja nas je dovela na ovo mjesto? Koja nas je vjera koja nas je okrenula prema ovom mjestu? Koja je, čija je dova, koja nas je pozvala na ovo mjesto? Ovo mjesto je mjesto na kojem je živio dobri čovjek, Hajdar dedo, jedan od nas, Božiji rob, čovjek koji je imao pojam o bereketu vremena i mjesta“, naglasio je reisul-ulema Kavazović.

