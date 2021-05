Bajram klanjan u 48 džamija u Mostaru: Ramazan nas je oslobodio straha i neizvjesnosti

Govoreći o balgornodnosti mubarek dana, istakao kako su jednomjesečni post i ibadeti, koje su

vjernici prakticirali u svojim domovima i džamijama, oslobodili ih teških ovozemaljskih tereta i briga,

tjeskoba i nemira.

– Ramazan nas je oslobodio straha i neizvjesnosti, dao duševni smiraj i spokoj. Teret kušnje življenja

sa zaraznom infekcijom korona virusa s kojom se nosimo već više od godinu dana svoju kulminaciju

imao je s proljeća i do samoga ramazana, te smo s mubarek ramazanom doista zadobili Milost Božiju

pa nam je bilo lakše, kazao je muftija.

Podsjetio je na islamske maksime da vršenje vjerskih obreda ima za cilj izgradnje moralne ličnosti,

postizanje spokojstva i ispravne životne orijentacije.

– Kako ova zdravstvena kriza traje i ostavlja posljedice na brojnim poljima života, tako u našem

životnom okruženju nastaju zlokobne i pesimistične teorije, populistički komentari i osvrti koji šire

kulturu straha, mržnje, apatije, te nezadovoljstva svim i svačim. To utječe da se organski sklad i sloga

u našem narodu nagrizu i dovedu u pitanje, upozorio je muftija.

U tom smislu protumačio je nekoliko kur'anskih ajeta koji vjernike pozivaju na zaštitu od zavisti,

ljubomore, pakosti, na činjenja dobra i njegovanje dobročinstva u svakodnevnom životu i ophođenju.

– Svi vjerujući ljudi, bez obzira kako Boga štuju i mole mu se, morali bi biti zabrinuti kada vidimo

današnju djecu i mlade u rušilačkom nasilničkom naboju kojeg ispoljavaju i u školi prema svojim

vršnjacima i kolegama, i u javnom prostoru prema privatnoj i zajedničkoj imovini svih građana. Svi

oblici sportskog nadmetanja korisni su za izgradnju zdravog duha i tjelesnog zdravlja. Sport bi po

svojoj prirodi trebao biti integrativni faktor u društvu koji povezuje i spaja. Nažalost, svjedočimo

nečemu što je sušta suprotnost tome gdje se on zloupotrebljava u najopasnijem obliku sijanja mržnje

i netrpeljivosti među narodima, vjerama, grupama. Ne možemo pred tim zatvarati oči i ne

poduzimati što treba da se stanje mijenja i ide nabolje, upozorio je muftija.

Prema njegovom mišljenju budućnost Bosne i Hercegovine, svih njenih naroda i pripadnika vjerskih

zajednica nalazi se u izgradnji kulture dijaloga i zajedništva.

