Vjernici u džamijama širom svijeta obilježavaju mubarek noć Lejletu-l-miradž

Muslimani širom svijeta večeras obilježavaju odabranu noć Lejletu-l-miradž, a i u džamijama širom Turske održani su prigodni programi i molitve.

Tradicija obilježavanja mubarek noći Lejletu-l-miradž u Turskoj stara je nekoliko stoljeća, a jedna od centralnih manifestacija je večeras održana u džamiji Aja Sofiji koja je nakon 86 godina u julu prošle godine ponovo otvorena za molitve.

Duže od stotinu godina tradicionalni program obilježavanja ove noći se održava u džamiji Hoca Muslihiddin u Bursi, a večeras je održan u Aja Sofiji i to uz direktni televizijski prijenos.

Prigodni programi povodom mubarek noći održani su i u Ulu džamiji u Bursi, u Kocatepe džamiji u Ankari, u Camlica džamiji u Istanbulu, Murat-pašinoj džamiji u Erzurumu i u džamijama u drugim gradovima Turske.

Pored klanjanja dobrovoljnih namaza, učenja Kur’ana, veličanja Gospodara i prigodnih predavanja, vjernici su se po završetku molitve tradicionalno počastili simitom i halvom.

Ovo je noć u kojoj je Muhammed, a. s., uz Božiju pomoć uzdignut do mjesta do kojeg nikad niko od ljudi ni prije ni poslije njega nije stigao. To se dogodilo 27. noći mjeseca redžeba 621. godine.

“Božiji Poslanik je te noći najprije nošen od Časnog Hrama u Mekki do džamije El-Aksa u Al-Qudsu (Jerusalemu), a potom uzdignut kroz pojedina nebesa do Sidretu-l-muntehaa ili još bliže Uzvišenom. Tu se Poslanik, a. s., susreo s nekim poslanicima, a razgovarao je i s Uzvišenim Bogom. Na miradžu su objavljena posljednja dva ajeta poglavlja El-Bekare, naređeno je pet dnevnih namaza muslimanima, a kao uspomena na razgovor vođen na miradžu u namazu se uči ettehijjat, na svakom sjedenju prilikom obavljanja namaza”, podsjetili su ranije iz Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

