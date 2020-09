Vikend stand up komedije u Mostaru

Radionice će se održati u subotu i nedjelju, sa početkom u 14 časova, a učešće je besplatno. Mentori i voditelji radionica su afirmisani stand up komičari, Omer Hodžić iz Mostara i Mirko Komljenović iz Banjaluke. A osim njih, publiku će tokom večeri zabavljati i komičari – Hazim Mujčinović iz Tuzle, te Navid Bulbulija iz Sarajeva.

„Mi smo prije velike ‘korona pauze’ jednom mjesečno organizovali večeri stand up komedije u prostorijama ‘OKC-a Abrašević’, a sada me izuzetno raduje što ćemo imati priliku opet da nastupamo. I ne samo to, već i da organizujemo radionice, prenesemo znanje i iskustva, a nadam se i prepoznamo neke buduće zvijezde. Odlično je to što je ulaz na nastupe besplatan, kao i učešće u radionicama“ rekao je Omer Hodžić, komičar i jedan od organizatora projekta „Smijanje na tri jezika“.

Program radionica podrazumijeva savladavanje pisanja teksta za nastup, konstruisanja šala, te interpretacije na nastupu, gestikulacije i govora tijela pred publikom. Sve ovo, ali i mnogo više, učesnici će imati priliku da nauče za vikend, od 14 do 16 časova u prostorijama „OKC-a Abrašević“.

„Polaznicima radionica približićemo formu ovog žanra. Radićemo i na onome što komičari nazivaju ‘delivery’, a podrazumijeva sam nastup pred publikom. Stand up komedija, kao i sve drugo, ima neka pravila koja se moraju poštovati, tako da će tu biti još štošta, što ne može da stane u par pisanih redaka. Tako da, pozivamo sve koji žele da nam se pridruže, nauče nešto više o ovom žanru i od srca se nasmiju sa nama“ rekao je Mirko Komljenović, komičar iz Banjaluke i jedan od organizatora projekta.

Svi učesnici radionica će, u nedjelju u 20 časova i 30 minuta tokom „Open Mic“ večeri, dobiti svojih „pet minuta“ na pozornici, te nastupiti pred publikom. A za komičara ili komičarku, koji najviše nasmiju prisutne, organizatori su pripremili nagradu – tablet.

Žanr stand up komedije karakteriše društveni angažman, te nerijetko ukazivanje na probleme društva, a doprinosi shvatanju važnosti slobode misli i govora. Zašto je projekat nazvan „Smijanje na tri jezika“, ali i zašto je potrebno da stand up komedija zaživi u Bosni i Hercegovini, otkrio nam je Vladimir Ćorić iz „OKC-a Abrašević“.

„Stand up je jako bitan alat društvene refleksije i kritike. Ne boji se potencirati kontroverzne teme, te zalaziti u oblasti koje su poprilično osjetljive. Samim tim je jako bitan za razvoj demokratskog refleksa i društva koje se ne boji samokritike, preispitivanja i popravljanja. BiH je poput pretis lonca identiteta, frustracija, mentaliteta žrtve, mitomanije i izbjegavanja odgovornosti, začinjenog etnonacionalizmom koji je sam sebi svrha. Kada kažemo da se smijemo na tri jezika, prihvatamo apsurdnost društvenih nelogičnosti, te ulazimo u fazu ismijavanja i autoironije, koja ispušta pritisak iz lonca“, naglasio je Ćorić.

Da bi se ispoštovale propisane epidemiološke mjere, za vrijeme radionica i nastupa biće ograničen broj učesnika i gledalaca, a ukoliko vremenske prilike budu dozvoljavale događaji će se održati na otvorenom. Učešće je besplatno, a potrebno je samo prethodno rezervisati mjesto, slanjem poruke na info@okcabrasevic.org do popunjavanja dozvoljenih kapaciteta. Organizatori su istakli da je ovo tek prvo „stajalište“ karavana humora, a da će sljedeću lokaciju najaviti uskoro.

Projekat „Smijanje na tri jezika“ se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

