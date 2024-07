20 godina od obnove Starog mosta: Grad Mostar najavio manifestaciju za pamćenje

Po riječima predsjednika mostarskog Gradskog vijeća i organizacijskog odbora manifestacije Salema Marića, program obilježavanja započeo je jučer tradicionalnom radionicom arhitekture koja se bavi zaštitom kulturno-istorijskih spomenika, a njena tema je “Dvadeset godina od obnove Starog mosta”.Kako je dodao, u sklopu manifestacije bit će održana i međunarodna konferencija “Dijalog za budućnost 2024” koja će početi 22. jula u večernjim satima, a njen glavni dio bit će održan 23. jula ujutro.

– Nosioci aktivnosti glavnog dijela konferencije su predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Ministarstvo vanjskih poslova BiH na čelu s ministrom Elmedinom Konakovićem, a na njemu se očekuju prisustvo i svih ministara vanjskih poslova iz regiona te mnogih zvaničnika i uglednih gostiju koji su dali svoj doprinos kako u obnovi Starog mosta, tako i u pomoći Gradu Mostaru- naglasio je Marić.Kako je najavio, ministri će na toj konferenciji potpisati i jednu deklaraciju koja bi u godinama koje dolaze trebala preći u tradiciju.

Centralna manifestacija počet će 23. jula u 21 sat u sklopu koje je planirao obraćanje gostiju, dodjela zahvalnica istaknutim osobama i zemljama koje su pomogle u obnovi i razvoju Grada Mostara te spektakularan koncert Hari Mata Harija koji će biti održan ispod Starog mosta s početkom u 22 sata.

– Taj koncert je poklon Grada Mostara svojim građanima u povodu obilježavanja 20 godina od obnove Starog mosta i pozivam sve građane Mostara, HNK i BiH da nam se pridruže – poručio je Marić.

Doprinos manifestaciji direktnim prenosom ceremonije dat će i BHRT o čemu je na konferenciji za novinare govorila predstavnica te medijske kuće Medina Šehić.

– BHRT će u skladu sa svojim programskim opredjeljenjem i ulogom i misijom javnog servisa dati svoj doprinos obilježavanju ovog velikog događaja, obnove Starog mosta u Mostaru kroz direktan prenos same ceremonije, kao i snimanjem i emitiranjem koncerta grupe Hari Mata Hari te drugih televizijskih sadržaja, najava, priloga, reportaža i slično. BHRT je ponosan što je dio ove manifestacije – poručila je Šehić.

Novinarima se obratio i Hari Varešanović koji je najavio vrhunski ugođaj za sve posjetioce na koncertu ispod Starog most,pišu Vijesti

– Godine 1566. moj imenjak neimar Hajrudin napravio je taj most. Prije nego što sam počeo pjevati ja sam crtao i slikao. Svaki umjetnik koji uzme papir i olovku ima neku svoju viziju, a ja sam uvijek crtao mostarski most i doveo sam do savršenstva i lukove i kamen kao da sam arhitekta i to je nešto što niste znali. Bit će mi čast biti kruna ove manifestacije i nadam se da će se duša svih ovih tajnih stvari koje sam otkrio osjetiti za vrijeme koncerta – kazao je Varešanović.

Inače, Stari most u Mostaru sagrađen je davne 1566. godine, a, nakon oštećenja u ratu 1992. i rušenja tokom rata 1993. godine, obnovljen je 23. jula 2004. godine. Rekonstrukcija Starog mosta u Mostaru bila je zahtjevan građevinski projekt i trajala je punih šest godina.

