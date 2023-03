Hitan, apel za malu bebicu – Eldana

Rođen je sa rascjepom usne i sa rascjepom nepca što je uočljivo na priloženoj fotografiji. Kada su se obratili ljekaru 21.11.2022.godine obaviješteni su da se operativni zahvat trebao već uraditi jer kod ovakvih slučajeva operacija se radi od 3 do 6 mjeseci života i da oni već kasne što se može odraziti na uspjeh zahvata. Zato je operativni zahvat usne hitan pošto djete ulazi u 9 mjesec života. Operativni zahvat nepca se radi u životnoj dobi djeteta od 18 do 24 mjeseca. Eldanovi roditelji ne rade i nalaze se na birou za zapošljavanje. Zato nemaju novaca da pomognu svom sinu Eldanu. Eldanovi roditelji mole sve dobre ljude da pomognu kako bi što prije skupili novac za prvi zahvat gdje je predračun bolnice „Karabeg Medical Group“ Sarajevo 5.500,00 KM plus troškovi za početak treba oko 7.000, 00 KM da bi se uradio operativni zahvat na usni. Poslije ovog operativnog zahvata ako bogda uspješnog radiće se zahvat i na nepcu. U prilogu su potvrde sa biroa, nalaz, slika i predračun za operativni zahvat. Molimo sve ljude dobre volje da pomognemo malom Eldanu. Svi koji se odluče za pomoć uplate mogu vršiti na račune Udruženja pomoć bolesnim „ŽIVOT“ ili kontaktirati roditelje na sledeći telefonski broj: 062 / 506 – 409 i dogovoriti se sa roditeljima o novčanoj transakciji.

Bosna Bank International d.d. Sarajevo, Trg djece b.b. Sarajevo, BiH.

Tekući račun u KM: 1413105320021513

Devizni račun: IBAN: BA391413105310012471

SWIFT: BBIBBA22XXX

Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, Zmaja od Bosne b.b. Sarajevo, BiH.

Tekući račun u KM: 1610000279430045

Devizni račun – IBAN CODE: BA391610000279430045

SWIFT CODE: RZBABA2S

Udruženje pomoć bolesnim” ŽIVOT” Grbavička 127 / 6, 71000 Sarajevo, BiH.

Udruženje pomoć bolesnim “ŽIVOT”.

Kontakt brojevi od udruženja: 061 / 222 – 029 i 061 355 860.

HUMANITARNI BROJ: 17063

Facebook komentari