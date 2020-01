Brčanski Romeo i Julija: “Mersiha donirala buberg suprugu, poljubila ga i on je ustao”

“Zašto Romeo i Julija? Zato što je to jedna priča u kojoj sam bio na jasnoj frekvenciji. Radilo se o sljedećem: Vedad Berberović je bio teško bolestan, nije to samo otkazivanje bubrega koji su totalno otkazali, nego je jedna izuzetno teška zdravstvena situacija i nekad kad takve stvari, kad zdravlje dođe u pitanje, onda je to strašno. Ono što je najcrnije u toj čitavoj priči jeste da je nemoguće reagirati kod takvih oboljenja ni na jedan drugi način, u tim kritičnim situacijama, osim čekajući tu šansu, koju ja po million puta objašnjavam, izuzetno tešku. Zašto je takva? Zato što se moraju skupiti svi planeti da neko ode, da neko baš uđe u tu priču. Ono što Otvorena Mreža zagovara, a da te transplatacije budu dobre i što je najbitnije da traju”, poručio je Almir Čehajić Batko, novinar i humanista za “O Kanal“.

Bajka sa sretnim krajem

Vedad Berberović i njegova princeza Mersiha su u najtežoj borbi ‘skočili’ snažno jedno za drugo u još teže, neizvjesnost, u kojoj ne znaju da li će dočekati novo jutro. Nakon odbijanja, čekanja, nemogućnosti, u Francuskoj je izvršena transplatacija.

Onda kad je bilo najkritičnije na svim tim pokušajima, kad jednostavno nije išlo, pojavila se jedna princeza, prelijepa, kao iz bajke. Ovo je priča o princu kojem je došla princeza, poljubila ga i on je ustao.

Ljubav pobjeđuje i najteže stanje

Razgovarali smo danas s ovom hrabrom porodicom. U nastavku poslušajte priču koja je nesvakidašnja, gdje su emocije, podrška i ljubav u stanju ozdraviti najteži pad, čak i kad se čini da sutra nećemo otvoriti oči.

Otvorit ćete ih, gledati još dugo… ako znate da volite, pomažete i vjerujete.

