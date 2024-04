Danka (2) izašla iz šipražja: Ovako je GPS signal pomogao policiji da “sklopi kockice” zločina

Ministar policije Srbije Bratislav Gašić danas je na vanrednoj konferenciji za novinare, na kojoj je govoreno o detaljima ubistva Danke Ilić (2) iz Bora pokazao je danas fotografije na kojima su prikazani detalji sa GPS uređaja koji je bio u vozilu kojim su upravljali osumnjičeni za ubistvo djevojčice iz Bora, piše Telegraf.rs.

– Ova plava crta koju vidite je njihovo kretanje, dolazak, okretanje u dvorištu i vraćanje nazad. Sam uređaj prikazuje i brzinu, oni su se kretali 20 kilometara na sat – rekao je Gašić.

Kako je dodao, prva informacija koja je bila jeste da se dijete nalazilo na raskrsnici.

Lokacija kuće

– Prvi svjedok, komšinica, vidjela ju je ovdje (na raskrsnici, op. aut.), nažalost, nije gledala na sat. Dijete je tim putem krenulo dolje – pokazujući na fotografiji lokaciju kuće Ilića i dodajući da su se tu osumnjičeni okrenuli vozilom i otkrivajući mjesto gdje je, kako se vjeruje, automobil udario u malu Danku.

– Dijete je izašlo, prema našim pretpostavkama, iz šipražja. To pokazuje i mjesto stajanja. Imamo još dvoje svjedoka, majku i sina, koji su ovom ulicom otišli ovamo i vidjeli su dijete kako, prije dolaska Fiata Pande, ide okrenuto leđima nagore – pojasnio je Gašić,prenosi Avaz

Gašić je potom rekao da se potom uklopilo i vrijeme.

– Dijete je išlo ovim putem izgubljeno, da li je to sedam ili devet minuta oko kojih se sporimo kada se to tačno desilo, ali nepunih dva minuta poslije tog događaja nailazi otac, sreće ih, tu oni staju i pita ih da li su vidjeli djevojčicu, oni negiraju to i nastavljaju dalje, a otac je nastavio potragu sa svojim kolegama s kojima je došao – rekao je Gašić.

Poligrafski ispitani

Gašić je rekao da su dvojica osumnjičenih bila drugi dan dovedena i poligrafski ispitana.

– Vozač automobila je tog dana ima zakašnjelu reakciju na poligrafsko ispitivanje, a suvozač je imao reakciju. Istog dana su oduzeta sva tri automobila. Dakle, njihovi privatni automobili i službeni automobil iz kojeg su naši forenzičari uzeli sve što je trebalo da bi se uradilo ispitivanje – rekao je Gašić i objasnio odakle su sve uzeti uzorci.

– Njih dvojica u ovom trenutku su nas odveli do deponije da nam pokažu gdje su bacili tijelo, ali mi imamo saznanja da se jedan od njih vratio tu 28. marta i prebacio tijelo na drugu lokaciju. Ne možemo da im vjerujemo jer jedan na drugog prebacuju krivicu – rekao je Gašić.

