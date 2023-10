Šokantno: Ovako izgleda Pojas Gaze nakon masovnog napada Izraela

Pojas Gaze je, osim što je teritorija bombardovana tokom noći, ostao i bez interneta, čime su komunikacije presječene.

Kada je napad prestao, počeli su se pojavljivati snimci iz ove palestinske teritorije, gdje možemo vidjeti nivo uništenja kojeg je donijelo masovno bombardovanje Izreala.

Još nije poznato koliko ima žrtava, a imajući u vidu da su komunikacije još problematične u ovoj teritoriji, pitanje je kada ćemo saznati.

Pogledajte kako je jutros izgledao Pojas Gaze:

Palestinians inspect the destruction inflicted by Israeli airstrikes last night in northern #Gaza.#GazaGenocide #GazaUnderAttack pic.twitter.com/jpUVgIy9TM

— Quds News Network (@QudsNen) October 28, 2023