Obilježena 30. godišnjica zločina u Raštanima

Učenjem fatihe i polaganjem cvijeća pored spomenika žrtvama masakra u Raštanima kod Mostara, obilježene su tri decenije od ovog strašnog zločina, koji su u augustu 1993. počinili bojovnici Hrvatskog vijeća obrane. Na današnji dan, u Raštanima je ubijeno devetoro civila, među kojim troje djece, te sedmoro ranije zarobljenih vojnika Armije RBiH.

– Nažalost, izvršioci nisu procesuirani. Na nama je da kulturom sjećanja u saradnji sa drugim udruženjima obilježavamo ovu godišnjicu. Danas je 30. godišnjica, a u narednom periodu ćemo učiniti sve da otrgnemo od zaborava zločin u Raštanima, izjavio je u ime udruženja koja čine civilne žrtve rata, predsjednik Udruženja ubijenih na Uborku i u Sutini, Adnin Hasić.

Obilježavanje godišnjice zločina u Raštanima godinama je zanemarivano, a s pravim ceremonijalnim obilježavanjem započelo se tek u novijem vremenu.

– Prošle godine smo počeli obilježavati godišnjicu ovoga zločina. Osjećam se tužno zbog činjenice da do danas on nije procesuiran i da niko nije odgovarao. Ponosan sam što to obilježavamo i sjećamo se naših šehida, komšija koji su dali živote, rekao je stanovnik Raštana, Ibro Dumpor.

Izrazio je nadu da će tužilaštva i sudovi konačno početi raditi na rasvjetljavanju i ovog zločina.

U prvostepenoj presudi u predmetu protiv Mladena Naletilića zvanog Tuta i Vinka Martinovića zvanog Štela, bivših komandanata jedinice “Kažnjenička bojna”, navodi se da je krajem augusta 1993. kontrolu nad Raštanima preuzelo Hrvatsko vijeće obrane. Naletilić je ranije osuđen na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima sa područja Mostara. Među jedinicama koje su ulazile u kuće, upravo se spominje “Kažnjenička bojna”. Kuće u Raštanima su zapaljene, a veća grupa Bošnjaka je odvedena u logor “Heliodrom”. Za posmrtnim ostacima nekoliko ubijenih i danas se traga.

