Psihijatar: Među onima koji su podržavali Sulejmanovića ima potencijalnih ubica

Ubio je nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović i još dva muškarca, oca i sina – Džengiza Ondera i Džengiza Denisa. Brutalno ubojstvo prenosio je uživo na društvenim mrežama, a nakon zločina počinio je samoubojstvo.

Ubojica je bodibilder povezan s kriminalnom skupinom uključenom u krijumčarenje droge. Uz poduži dosje o kriminalnim radnjama, bivša supruga ga je više puta prijavljivala za obiteljsko nasilje.

Psihijatar: Ubica je imao patološku želju da se pohvali zločinima

Neuropsihijatar Ivan Urlić za Index je rekao kako se radi o sociopatskoj strukturnoj osobnosti koja je vezana za podzemlje i krijumčarenje drogom.

“Ubojica je psihopat i vjerujem da je imao teški poremećaj ličnosti. Ovo je profil ubojice koji nema kulturnu i civilizacijsku nadogradnju. To je odgojno zapuštena osoba koja je sve investirala u tu sliku velike snage i moći. Iako je imao kriminalni dosje, nije se očekivalo da će se na takav način obračunati s bivšom suprugom”, rekao je Urlić.

Psihijatar Urlić kod ubojice je prepoznao veliku težnju za samoisticanjem upravo zbog prenošenja ubojstva na društvenim mrežama. Ubojstvo je uživo gledalo oko 15 tisuća osoba, a pojedini su podržavali njegov zločin. Takvim činom, smatra Urlić, ubojica je htio postati junak na društvenim mrežama i u svom mjestu.

“Htio je da njegov zločin ima puno širi odjek, pa možda čak i svjetski. On je imao silnu patološku želju da se pohvali svojom moći, kao što imaju i diktatori koji su gospodari života i smrti. On je krenuo u pohod da se vidi da je on taj gospodar života i smrti koji će za druge odabrati životni put”, rekao je psihijatar Urlić.

Trostruko ubistvo pratilo 15 hiljada osoba

Policija je satima tragala za trostrukim ubojicom. Na putu ka ostvarenju brutalnog čina, ranio je još tri osobe. U popodnevnim satima, kada ga je policija locirala, počinio je samoubojstvo. Psihijatar smatra kako se ne radi o dilemi između hrabrosti ili kukavičluka.

“On je imao jedan osvetnički bijes i žar koji se onda prelio u ovu krvavu dramu. U svim fazama zločina htio je pokazati gledateljstvu da je on taj koji odlučuje. Tako i o vlastitoj sudbini”, tumači psihijatar.

Na društvenim mrežama ubojičinu težnju za isticanjem moći uživo je pratilo 15 tisuća osoba. Nekolicina ga je poticala na ubojstva. Nermin Sulejmanović je, prema navodima medija, na početku pohoda gledatelje obavijestio kako će uživo moći gledati ubojstvo.

Psihijatar: Među osobama koje su podržavale ovo ubistvo nalazi se potencijalni ubica

Nakon toga su krenule jezive poruke podrške upućene Sulejmanoviću. Jedni su ga vrijeđali i poticali na samoubojstvo, dok su ga drugi podržavali i hvalili te lajkali prijenos uživo brutalnog ubojstva.

“Na društvenim mrežama i u medijima se sve češće prikazuju drame s okrutnim kriminalnim radnjama u kojima se proliju silne litre crvene boje. Što je taj akt nasilja perverzniji i promišljeniji, to gledateljstvo više zanima. Tako da, zapravo, ljudi na neki način svoje agresivne impulse, bar jednim dijelom, odrade putem “junaka” brutalnih ubojstava”, rekao je Urlić te dodao kako se ravnoteža kod čovjeka lako poremeti.

“Među osobama koje su podržavale i gledale ovo ubojstvo nalazi se potencijalni ubojica. Oni neće kopirati ono što je već netko napravio, ali su spremni na počinjenje sličnih radnji. To su osobe koje popularno nazivamo krvoločnima, a to su i dokazale gledanjem takvog čina.”

Snimka trostrukog ubojstva na Instagramu uklonjena je tek nakon dva sata od zločina. Ministar unutarnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak rekao je za bosansko-hercegovačke medije da će evidentirati pojedince koji su tijekom prijenosa uživo podržavali ubojicu iz Gradačca. Za sada je prema njihovim navodima uhićeno oko 40 osoba.

U BiH je svaka treća žena žrtva nasilja

Nije prvi put da se ovakav brutalan čin prenosi na društvenim mrežama, kaže psihijatar. Problem nasilničkog ponašanja veže i uz popularne platforme koje ne reagiraju na vrijeme kada treba maknuti nasilni sadržaj. Uz to, smatra, još veći je problem obiteljskog nasilja, odnosno nasilja nad ženama.

“Do nasilja nad ženama često dolazi zbog ljubomore, zavisti i osvete jer je muškarca ostavila žena. To se danas događa gotovo svakodnevno. Strašna je ta agresivnost prema ženama. Stoga, nije čudno što raste broj udruga koje se bore da se žene bolje zaštite i pripreme za odmjeravanje s takvim agresivnim psihopatima. No, tu nedostaje bolja zaštita institucija.”

Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova u BiH, svaka treća žena je žrtva nasilja, a svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja.

“Ovdje se žene ubijaju jer pružaju otpor i traže zaštitu”

Nekoliko dana prije ubojstva žrtva Nizama Hećimović prijavila je za nasilje bivšeg supruga i trostrukog ubojicu. Na društvenim mrežama udruge Ženska mreža BiH objavljena je osmrtnica na kojoj piše kako je žrtva ubijena jer je prijavila nasilje.

“Prijavila je nasilje – pa ju je ubio. Ovdje se žene ubijaju jer pružaju otpor. Ovdje se žene ubijaju jer traže zaštitu”, napisano je uz objavu na Facebooku. Diljem Bosne i Hercegovine održavaju se mirni prosvjedi zbog ubojstva koje je potreslo cijelu regiju, piše Titox.

