Inspektor FUP-a: U BiH lišavamo slobode najmanje jednog pedofila mjesečno

Na hiljade djece dnevno bude spašeno, a za veliki broj njih bude utvrđeno da su već bila zlostavljana. Zajedničko za sve su članovi tih mreža koji su skoro pa po pravilu zaposleni u zanimanjima koja zahtijevaju visok nivo informatičke stručnosti, piše N1.

Kako funkcionišu mreže pedofila, kojim alatima se koriste i koje od metoda su korištene i otkrivene u BiH za Novi dan govori inspektor FUP-a Saša Petrović.

Kazao je da u praksi nailazio na različite stvari koje pedofili prikupljaju, koji su u skladu sa njihovim fetišima.

“Neko skuplja fotografije maloljetne djece od dvije do četiri godine starosti u odejeći. Neko od njih želi jedan dio odjeće da nema. Treći žele djevojčice u vjenčanici pa čitav performans do skidanja tij vjenčanica, i onda to ide od goreg prema gorem. Primjera radi, sjećam se njegove izjave, volim gledati djecu, ali me iritira kada vrište na snimcima tokom silovanja, ne mogu reći seksualnog odnosa. Sav taj materijal ima svoju cijenu. Osim predatora, postoje i kriminalne organizovane grupe koje su vidjele način zarade na tome. Live streamovi su najviše plaćeni na dark webu i deep webu, da se dijete uživo zlostavlja. Tamo ulazite na preporuku, plaćate članarinu. Otkprilike, sve ono što se u filmovima vidi, a što ne možete zamisliti da je moguće da se dešava”, kazao je.

Kaže da u BiH ima veoma malo istražitelja koji rade na ovakvim slučajevima.

“Mi radimo koliko možemo. Mjesečno sigurno jednom idemo u neko lišenje slobode nekog predatora, bilo da je on samo voajer ili zlostavljač. Sjećam, se u Bihaću i u Gradačcu smo zaprimili po 200 GB materijala seksualnog zlostavljanja djece. Na osnovu tog materijala smo utvrdili da su te osobe bile dio međunarodne mreže. Poslali smo jedinici u Europolu i oni traže djecu po svijetu na osnovu tih fotografija i videa. Uspjeli su u Češkoj naći djecu i počinitelja, kazao je za N1.

