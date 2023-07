Ne bih ubijao da me tata nije hvalio kako pucam!

Dečak ubica je kazao tužiocu da se ne bi usudio da puca u decu da mu se otac Vladimir i instruktori u streljani nisu toliko divili zbog preciznosti u gađanju.

Ova izjava golobradog monstruma pokazuje da postoji nesumnjiva i značajna odgovornost Kostinog oca, ali i instruktora pucanja za nezapamćeni pokolj u školi!

Pod istragom i streljana

Kosta je, naime, u utorak saslušan u okviru istrage koja se vodi protiv Vladimira, jer je sina učio da puca, vodio ga je u streljanu i nije adekvatno obezbedio oružje u stanu kojim je dečak počinio masakr. Dok je iz psihijatrijske bolnice preko video-linka odgovarao na pitanja tužioca, roditelja žrtava i njihovih pravnih zastupnika, Kosta je bez ikakvih emocija opisao kako je došao do očevih pištolja i kako je vežbao pucanje.

– Dečak je prilikom četvorosatnog ispitivanja ispričao kako mu se otac divio na preciznosti i u jednom trenutku doslovno je rekao: “Verovatno se ne bih odlučio da pucam da me otac i instruktor nisu toliko hvalili.” Da je to zaista tako, videlo se i tokom veštačenja Vladimirovog telefona, gde su pronađeni snimci kako Kosta puca u streljani, a otac ga podržava i viče: “Tako je…! Bravo!” – otkrio je naš izvor blizak istrazi.

Prema rečima našeg sagovornika, Kosta je ispričao da je pucanje vežbao u streljani na stadionu Partizana, gde ga je odveo otac, i da mu je obuku u rukovanju pištoljem “glok” pružio instruktor, kog je opisao kao “mršavog, sedog, kratke kose i srednjih godina”.

Zbog toga je Više javno tužilaštvo u Beogradu još pre više od mesec dana formiralo poseban predmet kako bi se utvrdile sve okolnosti u vezi sa radom pomenute streljane.

– Utvrđuje se koliko su tačno puta Vladimir i njegov sin koristili usluge streljane, da li je dečak nekada tamo odlazio sam, kao i da li su otac i sin imali obavezu dostavljanja lekarskog uverenja za korišćenje usluga streljane – objasnio je naš izvor.

Što se tiče optužbi da Vladimir nije adekvatno obezbedio oružje u stanu, Kosta ga je prilikom saslušanja “ukopao” i po ovom pitanju, objasnivši da je veoma lako došao do pištolja kojim je počinio masakr.

– Dečak je kazao da su pištolji bili u jednoj fioci obezbeđenoj bravom sa šifrom 687. Kako je Kosta kazao, prve dve cifre ove šifre je odranije znao jer je video oca dok je otključavao bravu, a treću cifru je “lako provalio” – napominje naš sagovornik.

Vladimir je, inače, u pritvoru od 5. maja, kada je uhapšen, a tereti se za teško delo protiv opšte opasnosti, za šta mu preti od dve do 12 godina zatvora.

Na drugoj strani, Kostina majka Miljana je na slobodi i protiv nje se ne vodi krivični postupak, iako je Viši sud u Beogradu i njoj i njenom mužu zabranio da proda imovinu kako bi porodice žrtava mogle da naplate odštetu od njih u parničnom postupku. Porodica jednog ubijenog deteta je već podnela zahtev za odštetu u vrednosti od oko 350.000 evra.

Priznao da je psiho

Podsetimo, Kosta je kobnog jutra uzeo dva očeva pištolja i napravio je četiri Molotovljeva koktela, što je sve stavio u ranac i krenuo u krvavi pir. Tačno u 8.40 ušao je u školu i bez reči ubio pripadnika obezbeđenja Dragana Vlahovića i još tri devojčice koje su se zatekle kod ulaza.

Zatim je u hodniku zamenio okvir s municijom u pištolju i ušao u učionicu u prizemlju, gde je Kostino odeljenje VII/2 imalo čas istorije.

Tamo je najpre ranio u ruku i stomak nastavnicu Tatjanu Stevanović, pa se okrenuo i zapucao ka deci. Ubio je šestoro mališana i ranio još petoro.

U to vreme, tačno u 8.42, policiju je pozvala zamenica direktora škole i prijavila da se u zgradi čuje pucnjava.

U međuvremenu, Kosta je izašao iz učionice, pa je kod stepeništa odbacio još jedan prazan okvir municije, a onda je i sam pozvao policiju, rekavši da je pobio decu “jer je psihopata”.

U međuvremenu, Kosta je izašao iz učionice, pa je kod stepeništa odbacio još jedan prazan okvir municije, a onda je i sam pozvao policiju, rekavši da je pobio decu “jer je psihopata”, prenosi informer.

