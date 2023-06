Jačina zemljotresa je 2,6 stepeni po Rihteru.

Epicentar je bio na 29 kilometara od Mostara, a na 12 kilometara od Stoca.

#Earthquake (#zemljotres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M2.6 || 29 km SE of #Mostar (Bosnia & Herzegovina) || 4 min ago (local time 11:48:48). Follow the thread for the updates???? pic.twitter.com/UOf3U9N0Y3

— EMSC (@LastQuake) June 13, 2023