Otkriveni novi detalji zločina u Banjoj Luci: Ubica nikad ranije nije bio hapšen

Njihov izvor pojašnjava da Mandića nema u policijskim evidencijama, odnosno da nikada nije hapšen ni zbog krivičnih djela, niti zbog prekršaja.

“Isto tako je i sa ubijenim mladićem, on takođe nikada nije dovođen u vezu sa bilo kakvih krivičnim djelima”, istakao je naš sagovornik.

Prema njegovim riječima, upravo ta informacijama da se ne radi o osobama sklonim kriminalu je dosta otežala istragu, ali je i pored toga policija za manje od 12 sati u potpunosti rasvjetlila ovo monstruozno ubistvo koje je potreslo Banju Luku.

Izvor Srpskainfo pojasnio je kako je tekla istraga nakon što je policiji prijavljeno da je u petak oko 20 časova u blizini kampusa pronađeno beživotno tijelo mladića.

“Policija je odmah izašla na teren i utvrdila da je ubijen Ariel Bogdanović i odmah je pokrenuta velika potraga na području Banje Luke. Istragu su vodili pripadnici sektora Kriminalističke policije PU Banja Luka, a u potragu za ubicom bili su usključeni svi razpoloživi resursi svih policijskih stanica na području grada”, istakao je naš izvor.

Prema njegovim riječima, čim je identifikovan ubijeni mladić policija je krenula u provjere svih informacija oko njega.

“Već u prvim satima istrage saslušan je veći broj svjedoka. Saslušavane su njegove radne kolege, kao i druge osobe iz njegovog najbližeg okruženja i to je dalo neke početne informacije koje su usmjerile istragu u pravom smjeru”, kaže naš sagovornik.

Isto veče pregledano je više sati snimaka nadzornih kamera širom Banje Luke, te je utvrđeno kretanje ubice.

“Isto veče, identifikovan je Dalibor Mandić i on je uhapšen između dva i tri sata iza ponoći. Inspektori su utvrdili da su Mandić i Bogdanović radili u istoj firmi, te da je on počinio ubistvo. Nakon hapšenja, on je to i priznao”, istakao je izvor.

On kaže da je Mandić istakao da je motiv ubistva to što su radne kolege odbijale da se druže sa njim i što je bio izopšten u firmi.

Mandić je zbog toga detaljno isplanirao ubistvo i kobnog dana je ranije otišao sa posla. Otišao je kući gdje je uzeo nož, a rezervnu odjeću spremio je u ruksak.

Potom je otišao u kampus gdje je sakrio ruksak, a zatim se sakrio kod Tržnog centra „Delta“ gdje je sačekao Bogdanovića poslije posla.

On mu je tu prišao i odmah ga ubo nožem, nesretni mladić se pokušao spasiti tako što je bježao od njega u pravcu benzinske pumpe „Nestro“ u banjalučkom naselju Borik.

“Međutim, on se blizini pumpe spotakao i pao na zemlju, što je ubica iskoristio i skoro deset puta ubo ga nožem, dok je mladić ležao na zemlji. On se nije osvrtao ni na to, da ubija momka pred brojnim svjedocima. Nakon toga, on bježi u pravcu kampusa, gdje se presvlači i baca krvavu odjeću”, rekao je pomenuti izvor.

Zatim se upućuje prema kući gdje je živio na Starčevici, ali su kamere snimile njegov odlazak prema pomenutom naselju.

Tokom ispitivanja u policiji on je rekao i da je bacio nož u rijeku Vrbas, gdje su ga tokom vikenda tražili i ronioci.

Ovo ubistvo je uznemirili Banju Luku, ali i cijeli region, te su mnogi sa olakšanjem dočekali vijest da je ubica uhapšen.

“Ne sjećam se da je dugo vremena u Banjoj Luci počinjeno monstruoznije ubistvo. Nakon što sam čula šta se desilo, vjerujte nisam smjela izlaziti iz kuće to veče, jer živim u blizini mjesta ubistva i bojala sam se da se ubica nije tu negdje sakrio. Kada sam čula drugi dan da ga je policija uhapsila, odahnula sam”, rekla je za Srpskainfo banjalučanka koja živi u Boriku.

Za ubijenog Bogdanovića svi imaju samo riječi hvale, kažu da se radilo o veoma dobrom i poštenom momku, koji nije bio ni sa kim u sukobu.

Nakon kriminalističke obrade u Policijskoj upravi Banja Luka Dalibor Mandić je predat u nadležnost banjalučkog tužilaštva koje će donijeti odluku o prijedlogu pritvora, prenosi Srpskainfo.

