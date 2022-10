Detalji nesreće u Sarajevu: Namjerno se zabio u vozilo bivše supruge

Teška saobraćajna nesreća koja se u subotu dogodila na Marijin dvoru i zbog koje je saobraćaj bio blokiran na nekoliko sati, polako dobiva svoj epilog.

Naime, saobraćajnu nesreću je izazvao Meho Korać.

On je navodno, upravljajući automobilom prema centru grada sreo bivšu suprugu koja je vozila u istom pravcu. U pokušaju da tokom vožnje stupi u komunikacij sa njom, bivša supruga Mehe Koraća je to odbila, nakon čega se on izrevoltiran zaletio u zadnji dio drugog vozila nakon čega je udario u drvo. Prilikom udara, automobil mu se zapalio.

Meho Korać je od ranije poznat policiji, ali i javnosti po tome što ga je punac zakačenog za vozilo prije nekoliko mjeseci vukao deset metara, zbog njegovog ponašanja prema bivšoj supruzi, prenosi Oslobođenje.

Podsjećamo, u Sarajevu je u subotu došlo do saobraćajne nesreće na glavnoj cesti prekoputa Filozofskog fakulteta. U saobraćajnoj nesreći su učestvovala dva vozila, a kako je za Oslobođenje potvrđeno iz operativnog centra MUP-a KS nije bilo teže povrijeđenih.

S druge strane, usljed žestine sudara, jedno vozilo je sletilo na travnjak uz cestu, te se zapalilo.Vozači koji su se tom prilikom zatekli na mjestu događaja pomogli su da se požar na vozilu lokalizira.

Facebook komentari