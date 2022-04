Davor Dragičević je već mjesec ispred Tužilaštva BiH, kaže da mu Vaskrs ništa ne znači bez sina

Davor je šator ispred Tužilaštva BiH postavio 27. marta sa ciljem da potakne intenziviranje rada ove institucije u slučaju istrage smrti svog sina, piše Klix.

Kako nam je Davor danas rekao, još uvijek nema pomaka u riješavanju slučaja o Davidovom ubistvu. Također, prema njegovim riječima, ne gaji nadu i nije optimističan kada je u pitanju rad Tužilaštva BiH.

“Na žalost građana, ne na moju, još uvijek nema ništa novo, a neće ni biti zato što Tužilaštvo BiH apsolutno neće da radi svoj posao. Ja sam optužio sami vrh entiteta Republike Srpske, a oni štite te ljude isto kao što u Federaciji BiH štite ljude u slučaju Dženan Memić”, kaže Davor.

Dodaje da je kriminal uvezan u vlast već 30 godina i da se to prenijelo na najviši nivo državnih institucija.

“Zemlja postoji, ali institucije BiH ne postoje, zarobljene su u kriminalu i nisu u službi običnog naroda, a Muriz Memić i ja smo obični ljudi isto kao i naš advokat Ifet Feraget koji svim srcem, znanjem i reputacijom zastupa nas i bori se”, ističe on.

Danas pravoslavni vjernici proslavljaju Vaskrs, dan Isusovog vaskrsnuća. Teško mu jeste, ali kaže da mu bez Davida ovakvi datumi ne znače ništa.

“Danas je teško, ne zato što je Vaskrs već zato što sam ja za sve praznike, i Đurđevdan, bio sa svojim djetetom i bilo nam je divno. Iz tog razloga je teško, ja sam vjernik na svoj način kao što je i David bio. Za mene, bez mog djeteta, ti datumi ne predstavljaju ništa”, podjelio je s nama Davor.

Od prvog dana kada je ispred Tužilaštva BiH postavio šator, Davor prima veliku podršku građana koji svakodnevno dolaze uputiti mu lijepu riječ, ponuditi pomoć ili hranu – u skladu sa svojim mogućnostima.

Ipak, on zna da postoje i oni koji na neki način strahuju.

“Ljudi imaju strah od ove države, neki rade u državnim institucijama ili su pripadnici partija koje su u vlasti, a znaju da vrlo da ovo nije u redu. Ipak, ja se ni na koga ne ljutim i nikog ne osuđujem. Kao što sam i rekao ranije, uskoro će doći dan kada ću biti sam i kada želim da budem sam – dan kada ću uraditi ono što sam obećao svom sinu”, kaže Davor.

On je ranije najavio velike proteste koji će biti održani u drugoj polovini maja. Kaže da nikog neće “vući za rukav”, ko hoće neka dođe.

“Muriz i ja čekamo da prođu ramazan i Bajram, i u drugoj polovini građani BiH neka očekuju proteste. Ja nikog neću ‘vući za rukav’, ko hoće neka dođe, ali vidjet ćemo kako će biti do tada, da li će uopšte doći do toga. Ja znam da ću do prvog juna riješiti dosta stvari”, poručio je Davor Dragičević, piše Klix.

Facebook komentari