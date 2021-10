Tužna vijest iz Podrinja. Preminuo Said Hasanović (20) iz Konjević Polja

“Na ahiret je preselio dvadesetogodišnji Said Hasanović iz Jelaha, mjesna zajednica Konjević Polje. Da ti se Allah smiluje i grijehe oprosti. Said je bio na školovanju u Turskoj, ostao je bez oca prije par godina, eto sad nas je i on napustio Allahovom voljom. Veliki je ovo gubitak i iskušenje za sve nas, a posebno za njegovu porodicu”, navodi se u objavi uz fotografiju. prneosi “Radiosarajevo“.

Samo nekoliko mjeseci ranije, lokalni mediji su objavili priču o ovom mladiću kako je uspješan i da nije zaboravio svoje drugove i Podrinje.

Nakon završene srednje škole u Srebrenici, školovanje je nastavio u Turskoj u Vojnoj akademiji.

Ima još dva brata. Prije nekoliko godina ostali su bez oca. Školuje ih podrinjska heroina, majka Hava.

Said je sa braćom osnovnu školu završio u “Edukativnom centru” u Novoj Kasabi a srednju u Srebrenici.

U Srebrenici svoje dane provodio je u Internatu MFS – EMMAUSA, a onda uspio je svojim radom i zalaganjem da nastavi školovanje u Turskoj, kao kadet u okviru Oružanih snaga BiH.

“Ono što posebno krasi ovog mladića je da nije zaboravio svoje drugove iz Internata, nije zaboravio svoje Podrinje.

Za svu djecu koja trenutno se nalaze u Internatu u Potočarima osigurao je jedan predivan ručak – roštilj i zakusku, odrekavši se dijela novca od svoje školarine.

Insan prije svega. Svoj zavičaj, svoj narod, svoja rodna gruda nikad se ne zaboravljaju”, navedeno je bilo u objavi.

Vrijeme i mjesto dženaze bit će objavljeni naknadno.

