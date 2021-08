STRAVIČNI DETALJI UBISTVA EDINA ZEJĆIROVIĆA: DOK GA JE ŠABANOVIĆ TUKAO, DRUGI SU GA BODRILI…

Osumnjičeni su Suan Halilović, Samid Šabanović, Nihad Hukić i Suvad Djedović. Svi su priznali krivicu i kazali da se kaju. Tokom suđenja, prikazani su snimci ubistva koje je potreslo bh. javnost zbog okrutnosti na koji se desilo. Vidljivo je to na snimcima kojima raspolaže Tužilaštvo.

Detalji iz optužnice Tužilaštva Brčko distrikta otkrivaju jezive trenutke prije smrti Edina Zejćirovića, sve se desilo zbog navodnog duga od 2.000 KM ubijenog prema osumnjičenim. On je namamljen najprije u jedan ugostiteljski objekat, a nakon toga je sa ubicama sjeo u automobil.

Šabanović je odmah još u vozilu pretukao Zejćirovića udarajući ga pesnicama u stomak. On je gubio dah i molio da ga ne udara, a nakon toga su ga izvukli iz vozila dok ih je Halilović bodrio riječima: ‘Udrite ga, ubijte ga’, saopćeno je iz Tužilaštva Brčko distrikta.

Mučenje Zejćirovića nastavljeno je i uz rijeku Savu. U optužnici stoji da su ga tu sva četvorica nastavili udarati nogama u stomak i glavu.

Kada se Zejćirović skotrljao sa nasipa Save, nastavili su ga udarati šakama i nogama po svim dijelovima tijela i glavi, šutirajući ga i gazeći i sve to bezosjećajno, uživajući u premlaćivanju, a naizmjenično su sve to Suan, Nihad i Suvad snimali Suanovim telefonom.

Halilović je, zatim uzeo kombinirke, prijeteći da će mu polomiti prste, pa je Zejćiroviću njima jako pritisnuo srednji prst desne šake, a potom mu bezosjećajno urinirao po glavi, govoreći da mu time spira krv, dok je Šabanović ponovo nogama Zejćirovića odgurnuo u Savu, Zejćirović je svo vrijeme molio da ga ne ostavljaju, navodi se iz Tužilaštva Brčko distrikta.

Tijelo Edina Zejćirovića pronađeno je 6. decembra na obali rijeke Save u selu Vučilovac kod Brčkog. Njegovi roditelji od tada bore se za pravedno suđenje i maksimalne kazne zatvora, piše Oslobođenje.

Oni su na kraju priznali da su to uradili i navodno da im je žao to što su uradili. Ali ja mislim da to neće umanjivati njihovu krivicu i odgovornost u presudi koja treba da im se izrekne, kazao je Enver Zejćirović, otac Edina Zejćirovića.

Roditeljima ubijenog zabranjeno je prisustvovanje suđenju jer je odbrana navela da su potencijalni svjedoci. Majka je ipak uspjela ući na dva suđenja, ne kazavši ko je.

Nisam se mogla suzdržat, poručila sam joj odgovarat će svi koji su imali imalo udjela u ubistvu mog sina, kazala je Edinova majka Senada Zejćirović.

Zejćirovići su organizovali potpisivanje peticije u nekoliko gradova u BiH, kojom traže izmjenu krivičnog zakona naše zemlje i uvođenje doživotne kazne zatvora.

Za svu četvoricu optuženih porodica ubijenog očekuje maksimalne kazne zatvora. Presuda Haliloviću, Šabanoviću, Hukiću i Djedoviću za ubistvo Edina Zejćirovća trebala bi biti donesena početkom septembra.

