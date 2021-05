Alisa Mutap poručila “da im nije praksa da djeci poklanjaju oružje, nego knjige i slatkiše”

Podsjećanja radi, Muriz Memić je sinoć rekao da ga ljuti sva ta priča, da sada njega tuži Alisa Mutap:

“Ljuti me puno, ne mogu da radim svoje redovne poslove, jer sam privatnik. Mimo svega, nikad neću shvatiti kakva je to osoba, kakav je to nečovjek i neljudsko biće, da može da krije ubice. Ko je pogriješio neka odgovara, ja sam spreman da odgovaram, ako sam pogriješio za Alisu što sam rekao da se bavila pro*titucijom. Sutra ćemo vidjeti šta će biti. Pošto kupio, ja to i prodao, imam i svjedoke. Imam šta reći na sudu, ne bojim se”, ističe Memić.

“Upravo nam je javljeno da je bila dojava o bombi u zgradi suda. U toku je KDZ pregled i vjerovatno će biti odgođeno današnje ročište. Interesantno je to da se ovo dešava po drugi put kada su u pitanju ročišta vezana za naš slučaj. Nedavno je odgođeno ročište po žalbi policijskog službenika Aziza Turudije iz istog razloga. Nama je sigurno u interesu da se održi današnje ročište, dok nekome očito nije. Možda su ovo ti ‘slatkiši’”, napisala je danas na Facebooku sestra Dženana Memića, Arijana Memić.

Kontaktirali smo advokata porodice Memić, Ifeta Ferageta, koji je u kratkom razgovoru za Source.ba pojasnio o čemu se radi.

“Zvanično, bila je dojava o bombi i KDZ pregled će trajati do 13:00 sati, ročište je bilo zakazano u 12 sati i sada se odgađa. Ovo nije prvi put kada je u pitanju slučaj Dženan Memić. Prošli put je to bilo na suđenju onom jedinom policajcu koji je disciplinski kažnjen u MUP-u KS jer je njegova kćerka stavljala neke objave na Facebook. Također, bila je dojava o bombi u slučaju Aziza Turudije. Nisam siguran da li smo imali još jedan slučaj dojave bombe kada se Alisa Mutap trebala saslušati”, kaže Feraget za naš portal.

Alisa Mutap je posljednji put u saopćenju za javnost napisala sljedeće:

“Obzirom da smo od strane porodice Memić u javnosti okarakterisani kao porodica iz kriminalnog miljea, želimo javnost obavjestiti da prilikom pretresa naših objekata nije pronađeno nikakvo ilegalno ili legalno oružje, a nije nam ni u praksi da djeci ili bilo kome drugom poklanjamo oružje. Mi svojoj djeci kupujemo knjige i slatkiše”, napisala je Mutap, a upravo se današnji Arijanin dio iz posta odnosio na ovaj dio saopćenja Alise Mutap.

“Nemam zaista saznanja ko bi to mogao da bude. To su sve špekulacije, ostaje da nadležni provjere. Vrlo često se ove dojave dešavaju, a to je veliki luksuz, jer znamo koliko košta zakazivanje ili otkazivanje saslušanja”, ističe Feraget za Source.

Tvrdi da i njega čudi to što još niko od tih dojavljivača nije pronađen i sankcionisan.

“Taj broj telefona da se tako može pozivati, da se ne reaguje blagovremeno. Svjedoci smo da se neke druge prijetnje brzo riješe. To bi trebalo pitati ljude koji se bolje razumiju, kako da se to zaustavi, jer ovo se vrlo često kod nas dešava, godišnje po 10 puta, možda i češće”, rekao je na kraju razgovora Ifet Feraget, advokat porodice Memić.

