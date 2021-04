TUGA: PREMINUO DAMIR LISAC, VLASNIK PRVOG KAFIĆA U SARAJEVU

Harizmatični Sarajlija prije više od pet decenija u Sarajevu je dobio općinsko rješenje kojim se odobrava početak rada prvog caffe bara u glavnom gradu.

Ovaj termin na engleskom jeziku tada je bio nepoznanica i u zakonu bivše države i općinskim spisima, ali po želji njegovog vlasnika zanemarena su pravila i registrovan je prvi objekat ovog tipa, koji će tokom godina postati jedan od simbola društvenog života prijestolnice tokom 70-ih i prve polovine 80-ih godina prošlog stoljeća.

Damir Lisac je završio pravo, a zanimljiva je anegdota iz njegovih studentskih dana, koja je vremenom postala gradska legenda, o tome kako je “prodao” sarajevsku Vijećnicu. Tužnu vijest o smrti Damira Lisca na Facebooku je objavila njegova kćerka i poznati modni fotograf Vanja Lisac. prenosi “Hayat”.

Otišao je moj tata, baš onako kako je živio. Spontano do apsurda, bezbrižno i nikad do kraja ozbiljno. Krenuo je to jutro u banku s radošću čovjeka koji ide po novac i skrenuo je prema vječnim lovištima. Otišao je moj, manje otac više drugar uvijek spreman za mene najglasnije navijati i pretjerivati kad me hvali. Znam da ti se ne bi svidjelo da svima govorim kako te smrt ipak ćopila, ali vidjela sam da si nosio češalj u džepu. Ne znam što bi ti drugo trebao, već da poskrivećki popraviš friz, vratiš se u pravi trenutak i kažeš svima da kad jednom Damir Lisac umre, to će biti samo od smijeha. Jer kako drugačije može biti?! Ti si legenda. A legende žive zauvijek. Volim te – napisala je na svom profilu na Facebooku Vanja Lisac.

