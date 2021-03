Novi detalji jezivog slučaja: Određen pritvor Saši Selitaju pedofilu s karanfilom koji je silovao dijete u Begovom Hanu

Sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda u Zenici u krivičnom postupku koji se vodi protiv pedofila Saše Selitaja (45), državljanina Srbije zbog sumnje da je počinio krivično djelo silovanja i krivično djelo spolni odnos sa djetetom odredio je jednomjesečni pritvor koji se računa od 7. marta kada je doveden u tužilaštvo, a može trajati do 7. aprila ove godine ili do drugačije odluke suda, potvrđeno je za portal „Avaza“ iz Kantonalnog suda u Zenici.

Namamio je preko Facebooka

Selitaj je osumnjičen da je silovao 14-godišnju djevojčicu u šumi u Begovom Hanu kod Žepča. On je prema dosadašnjim rezultatima istrage dijete upoznao putem jedne igrice na Facebooku, a na taj način ju je i namamio na kobni sastanak. On je autobusom došao iz Srbije i s djevojčicom se našao na autobuskom stajalištu.

Potom ju je odveo u šumu gdje ju je prisilio na spolni odnos. Još goru tragediju je spriječio vlasnik lokalnog autootpada Fahrudin Mešeljević koji je pedofila savladao i zadržao do dolaska policije. Mešeljević je primjetio da pedofil grli i ljubi djevojčicu, a potom je telefonom obavijestio njene roditelje o svemu što je vidio.

Brutalno djelo

Počeo je pratiti pedofila, ali je on krenuo bježati u šumu. Mešeljević ga je pronašao skrivenog iza jedne stijene, gdje ga je oborio na zemlju. Pedofil je u momentu hvatanja u ruci imao crveni karanfil. Ubrzo su pristigli i drugi mještani koji su ga opkolili, uhvatili i iz šume izveli do ceste gdje ga je preuzela policija. Tokom saslušanja u Tužilaštvu ZDK Selitaj je kazao da je ranije osuđivan u Srbiji. On je naime i ranije napadao djecu.

U prijedlogu za određivanje pritvora Selitaju tužilac je naveo da je on 7. marta ove godine oko 10. sati na lokalitetu Vidovine, u mjestu Golubinja, na području općine Žepče, upotrebom sile, svjesno zadovoljio svoj spolni nagon i izvršio spolni odnos ili s njim izjednačenu spolnu radnju nad maloljetnim djetetom.

Tužilac je stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora jer postoji okolnost koja ukazuje na opasnost od bjekstva, jer je strani državljanin, te bi mogao borvskom na slobodi utjecati na svjedoke, kao i da se za ovo brutalno krivično djelo može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna,piše Avaz.

Facebook komentari