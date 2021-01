Deveta smrt u Posušju izbjegnuta je pukom srećom: Umrli su kako su i živjeli, svi za jednim stolom!

Nakon što su jedni drugima čestitali i poželjeli sve najbolje u danima koji dolaze, i ne sluteći da je to posljednji stisak ruke, ovaj mladić je malo iza ponoći napustio vikendicu na Tribistovu jer ga je ujutro čekao posao u jednom od ugostiteljskih objekata u nekoliko kilometara udaljenom Blidinju. Naime, ovaj mladić je zajedno s jednim od preminulih mladića tokom sezone radio na Blidinju. Zbog prve smjene on je odlučio vikendicu napustiti brzo iza ponoći, dok je njegov prijatelj ostao s društvom te je na posao planirao iz Tribistova. Na koncu, to mu je i bliže. Nažalost, sudbina je odredila drugačije. Za tragediju koja se dogodila u kući u kojoj je i sam slavio mladić je saznao na radnom mjestu.

Jedinog preživjelog s novogodišnjeg slavlja na Tribistovu najbliži su u petak u prijepodnevnim satima u stanju šoka s Blidinja dovezli kući u Rakitno, mjesto gdje su se i jučer izmjenjivali tišina i jecaji, molitva i tuga, gdje se kiša stapala sa suznim licima… Nema kuće koju ova tragedija nije dotakla. Čak šest mladića i djevojaka koji novogodišnje jutro nisu dočekali živjelo je u ovom malom hercegovačkom mjestu nadomak Posušja.

– Svi su bili ista generacija, družili su se od malih nogu, malo je ovo mjesto sa samo 1500 stanovnika. Svi su svakome nešto. Obitelji stradalih međusobno su rodbinski isprepletene, a ako nisu rođaci, onda su susjedi. Nema ga u selu koga je ova tragedija ostavila ravnodušnim – kazao je za medije jedan od sumještana stradalih mladića i djevojaka. Baš kako su cijeli život zajedno živjeli, tako su i preminuli. Svi za jednim stolom.

– Jutros je jedan od roditelja rekao da ih je bilo sedam za stolom, dok je jedan pao jer je sjedio na kraju klupe – kazao je fra Marinko Leko, župnik župe sv. Ivana Krstitelja u Rakitnom koji je jučer posjetio roditelje stradale djece. Smrt osmero mladih iz Posušja potresla je cijelu Hercegovinu, BiH, regiju… U petak i subotu na društvenim mrežama i putem medija od njih su se opraštali brojni prijatelji, rodbina, dužnosnici, ali i nepoznati ljudi koje je ovaj događaj potresao. Već u petak navečer više stotina stanovnika Posušja okupilo se u središtu ovoga zapadnohercegovačkoga gradića kako bi odalo počast za osmero mladića i djevojaka koji su preminuli u tragediji koja se dogodila u novogodišnjoj noći.

– Na Trgu hrvatskih branitelja brojni Posušaci palili su svijeće, zajednički se molili i polagali cvijeće. Veliki broj njih je plakao izgovarajući imena četiriju djevojaka i četvorice mladića koji su se ugušili u vikendici nedaleko od grada, u mjestu Tribistovu. Paljenje svijeća nastavilo se i u subotu te je tako u večernjim satima pokraj Spomenika majci u Ljubuškom organizirano mirno i dostojanstveno paljenje svijeća i molitva za osmero posuških anđela koji od petka bdiju nad svojom Hercegovinom. Kiša nije omela ni stanovnike Mostara da za Mirelu, Miju, Žanu, Mariju, Ivana, Stipu, Stjepana i Stipu, ali i sve stradale u potresima u Hrvatskoj svijeće upale na Trgu hrvatskih velikana.

Od svojih studenata oprostilo se i Sveučilište u Mostaru. “Pet studenata Sveučilišta u Mostaru na početku svoga akademskoga puta. Postoji kraj iza kojeg mi ne možemo. Tu se zaustavlja riječ i žalost vlada u ljudima. Na tom mjestu stojimo uz vas. Bez riječi i shrvani u sućuti”, stoji u kratkom dopisu Sveučilišta u Mostaru gdje je Ivan Miličević planirao završiti Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Žana Pavković Filozofski fakultet, Mia Soldo Pravni fakultet, Stipe Pavković Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, a Stjepan Jukić Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti.

Pored toga što je bio jako dobar učenik, Stjepan Jukić bivši je golman Posušja koji je za ovaj klub branio u omladinskoj ligi BiH Jug u kategorijama kadeta i juniora. “Doviđenja, anđeli… Marija, Mia, Stipe, Ivane, Mirela, Žana, Stipe, neka vas Bog dragi i anđeli čuvaju, a uz Boga i anđele vaš prijatelj i anđeo Stjepan Jukić čuvat će vas, kao što je i čuvao gol svog nogometnog kluba iz Posušja”, poručili su iz ovog kluba. Marija Pavković bila je članica Škole rukometa HRK Grude i svojevremeno dio ovog sportskog brenda. Zbog pogibije osmero mladih 2. siječnja proglašen je danom žalosti u cijeloj BiH. Vlada Federacije BiH istim povodom danom žalosti je proglasila 4. siječnja. Danima žalosti na prostoru ŽZH i Općine Posušje proglašeni su 2., 3. i 4. januara 2021.

Događajem je šokiran i Borislav Čuljak, dežurni tužitelj Tužiteljstva ŽZH koji nazoči obdukciji tijela tragično preminulih osmero mladih iz Posušja. On je kazao da je uzrok smrti najvjerojatnije gušenje.

– Kako se to dogodilo, pokazat će rezultati obdukcija, ali i vještačenja koja ćemo provesti. Provest ćemo, naime, i određena vještačenja koja se odnose na prostor u kojem se tragedija dogodila – kazao je Čuljak. O tijeku obdukcija ovisit će i termini sprovoda. Već je poznato kako će posljednje zbogom Mireli Rezo obitelj, prijatelji, sugrađani… izgovoriti sutra u podne. Pogreb će se obaviti na groblju Matića križ. Na istom groblju u 14 sati bit će pokopan i Stjepan Jukić. U ponedjeljak je posljednji ispraćaj šest djevojaka i mladića iz Rakitna, tragično stradalih na Tribistovu. Sprovodni obredi počinju u 14 sati, a predvodit će ih biskup mostarsko-duvanjski Petar Palić, prenosi “Večernji“.

Facebook komentari