Ovo su napadači koji su brutalno pretukli Eldina Buljinu i bacili ga u provaliju

Eldina Buljinu (20) iz Mostara brutalno su pretukli njegov tetak i još petorica rođaka. Eldin je pretučen u Donjem Selu kod Konjica, a samo pukom srećom je preživio.

– Zadobio je povrede nanesene od više NN lica. Povrijeđeni je nakon ukazane pomoći u bolnici prevezen u bolnicu u Mostar. Kod povrijeđenog su konstatirane brojne povrede glave, grudnog koša i nogu. S povrijeđenim policija nije obavila razgovor jer nije bio komunikativan. Uhapšena su šestorica muškaraca i izvršena je krim-obrada, slijedi daljnja istraga – kazali su nam iz policije u Konjicu.

Eldinova majka Mirsada nam je ispričala da njen sin nije reagirao samo da bi ga prestali tući.

– Rekao nam je da je sve čuo šta su govorili i kako su ga tukli. Onda se nekako izvukao i došao do jedne kuće. Tada je pao i ničega se više ne sjeća. On je došao do tog Ade i pao. Ado je nas zvao i policiju i Hitnu. Samo ga je Bog spasio. Oni su htjeli da ga ubiju – kaže majka Mirsada i dodaje da je Eldin danas izašao iz bolnice. Kazala nam je da je sve ispričao policiji piše Avaz

Svi napadači su uhapšeni i sumnjičče se za krivično djelo ubistvo u pokušaju. Sadmir Brkić

Ovaj događaj izazvao je brojne osude javnosti. Tako je i bivša supruga Izeta Brkića kazala da se stidi.

