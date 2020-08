Zemljotres u centralnom dijelu BiH

Zemljotres jačine 3,4 stepena pogodio je centralni dio BiH u 20:37 sati.

Zemljotres se dogodio 37 kilometara sjeverozapadno od Sarajeva, odnosno osam kilometara sjeveroistočno od Kaknja, navodi Euromediteranski seizmološki centar.

Čitatelji s područja Kaknja kažu nam da je trajao kratko, ali da je intenzitet bio prilično jak. Za sada nema informacija o štetama, prenosi “Fokus“.

M3.8 #earthquake (#zemljotres) strikes 37 km NW of #Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) 19 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/f2qII3WHBe

— EMSC (@LastQuake) August 16, 2020