Umro bivši golman Junajteda i heroj avionske nesreće u Minhenu

Bivši golman Mančester junajteda i Sjeverne Irske Hari Greg (Harry Gregg), koji je poznat po junaštvu kada je, 6. februara 1958., iz srušenog aviona spasio nekoliko svojih saigrača i drugih putnika poslije tragedije koja se dogodila u Minhenu, umro je u 88. godini, saopćila je fondacija pod njegovim imenom, a prenio i Mančester junajted na društvenim mrežama,piše Avaz.

Greg je bio jedan od putnika u avionu koji su se vraćali iz Beograda, gdje je Junajted igrao protiv Crvene zvezde, ali je prinudno sletio u Minhen da natoči gorivo. Pri ponovnom uzlijetanju, avion se u trećem pokušaju srušio, što je dovelo do pogibije 23 od ukupno 44 putnika.

It is with deepest sadness that we have learned of the passing of former player Harry Gregg OBE. The thoughts and prayers of everyone at the club go out to Harry’s family and friends.

Hrabri golman je imao sreću da preživi i dvaput se vraćao u zapaljenu olupinu kako bi pomogao drugima. Uspio je spasiti saigrače Bobija Čarltona (Bobby Charlton) i Denisa Vajoleta (Viollet), kao i 20-mjesečnu bebu i njenu trudnu majku.

Samo 13 dana poslije nesreće Greg je branio za Mančester junajted u pobjedi nad Šefild Venzdejom 3:0, a ukupno je gol kluba s Old Traforda čuvao 247 puta.

Hari Greg je, inače, 1957. postao najskuplje plaćeni golman na svijetu, pošto je Junajted izdvojio 23.000 funti za njegov dolazak iz Donkastera. Godinu kasnije proglašen je za najboljeg golmana Svjetskog prvenstva u Švedskoj.

Poslije devet godina u Mančesteru, koje su pratile i povrede, proveo je još jednu sezonu u Stouku.

Po završetku igračke karijere oprobao se kao trener, ali je bez većih uspjeha radio u Šruzberiju, Svonsiju, Kruu i Karsliju. Greg je 1995. odlikovan Ordenom britanske imperije (OBE).

