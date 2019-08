Teška nesreća na putu Banjaluka – Kneževo: Pješak nađen mrtav, uhapšen kamiondžija

Loading..

U Policijskoj upravi Banjaluka rekli su da su saradnjom policijskih stanica Kneževo i Čelinac ubrzo poslije nesreće uhapsili M.D. iz Kneževa, osumnjičenog da je izvršio krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja.

U PU Banjaluka su potvrdili da je uhapšen osumnjičeni za ovu nesreću. Prema saznanjima, Momir je bio pod uticajem alkohola, ali je tokom ispitivanja u policiji negirao da je on usmrtio pješaka.

– U ponedjeljak oko 20.55 na regionalnom putu Banjaluka – Kneževo u mjestu Memići, dogodila se saobraćajna nesreća kada je nepoznati vozač usmrtio pješaka i pobjegao – rekla je portparol PU Banjaluka Marija Markanović.

Prema njenim riječima, uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac.

– Policijski službenici blagovremenom reakcijom, iste večeri oko 21.15, u mjestu Otlovići kod Kneževa zaustavili su kamion ‘man’ kojim je upravljao M.D. On je osumnjičen da je učestvovao u ovoj nesreći – istakla je Markanovićevia.

Ona je dodala da je kod vozača utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu. Međutim, kada je doveden u policijsku stanicu on je negirao da je udario pješaka i pobjegao.

– Postoje određeni tragovi koji upućuju da je on. Nije stoga isključena mogućnost da je on udario pješaka, a da to nije primijetio. Da li je muškarac iz Kneževa kriv, biće utvrđeno vještačenjima koja slijede – istakao je izvor “Srpskainfo“.

Iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka saopštili su da je, zajedno s policijom, uviđaj obavila tužilac Tatjana Ninković.

– Tužilac je naložila da se preduzmu sve potrebne istražne radnje radi utvrđivanja svih okolnosti saobraćajne nezgode, a naložena je i obdukcija tijela smrtno nastradalog lica, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske – rekli su u Tužilaštvu.

Još jedan pješak, iste večeri, samo desetak minuta ranije, nastradao je u saobraćajnoj nesreći u Sarajevu. Kako je objavljeno, u pitanju je Safet Curić (54), preko kojeg je, pod još nerazjašnjenim okolnostima, prešlo vozilo.

Udarila u stijenu

Na području Mrkonjić Grada u ponedjeljak se desila još jedna nesreća.

Do saobraćajke je došlo kada je sa puta sletio i u stijenu udario automobil ‘hjundai’, kojim je upravljala Slavica G. (31) iz Mrkonjić Grada.

Osim nje, povrijeđeni su i njeni saputnici, Momčilo J. (79) i Radojka J. (79). U pitanju su, kako tvrde izvori, Slavičini djed i baka.

