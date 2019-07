Andrija je unio pištolj u crnoj torbici, niko ga nije pregledao

Advertisements

Andrija D. (59) ušao je oko 12 sati u Centar za socijalnu skrb. Pozdravio je zaštitara i ušao u ured socijalne radnice.Svaki put kad bi dolazio, a bilo je to nekoliko puta tjedno, nosio bi hrpu papira i fascikle koje je pokazivao svojoj socijalnoj radnici Blaženki Poplašen (50). Ovog puta nosio je i crnu torbicu u kojoj je sakrio pištolj.Upucao ju je bez milosti pa teško ranio njezina kolegu i pravnika Ivana Pavića (35). Hitna pomoć ga je prevezla u KBC Osijek, gdje liječnici daju sve od sebe da preživi.

– Naš zaštitar nije čuo pucnjeve. Dotrčao je kolega i rekao mu za napad pa je on odmah otišao po pribor za prvu pomoć kako bi pomogao ljudima – rekao je Šimun Buzov, član uprave zaštitarske tvrtke Securitas.Dodao je da njihovi zaposlenici ne nose oružje te da nisu pregledavali ljude koji dolaze imaju li oni kakvo oružje. Ubojica je u međuvremenu pobjegao biciklom. Prvih nekoliko sati Đakovčanima su savjetovali da ne izlaze iz kuća i ne posjećuju Strossmayerov park, koji se nalazi sjeverno od CZSS-a. Ulicama su cijelo vrijeme kružili temeljni policajci, kao i specijalna policija, koja je stigla iz Osijeka. U jednom trenutku opkolili su i kuću u kojoj ubojica živi, u Ulici Ante Starčevića, no ondje nije bio. Ne poznajem napadača, no dobro poznajem pravnika koji je na operaciji u Osijeku. Građani su uznemireni, a pogotovo ljudi koji rade u gradskim službama. Mi nismo željeli riskirali i pustili smo ljude kućama – rekao je jučer gradonačelnik Đakova Marin Mandarić i osudio krvoproliće čovjeka kojem je grad pomagao.

Ubijena socijalna radnica bila je, kako se može čuti od susjeda, skrbnica svome ubojici, koji nije bio poslovno sposoban. U Centar za socijalnu skrb ubojica je dolazio gotovo svakodnevno, pa je ondje bio dobro poznat svim zaštitarima.

Iz toga ga razloga, kako pretpostavljaju, na ulazu u centar više nisu niti pregledavali. Svaki put bi bio nervozan, no oni koji su ga poznavali kažu da je to za njega bilo normalno stanje.

Što je bio okidač za zločin, nije poznato, kao niti je li već prije ulazio u sukob sa svojom socijalnom radnicom.

‘Stalno je tražio svađu’

No od mještana s ruba grada, gdje je živio s bolesnim ocem, može se čuti kako je oduvijek bio problematičan. Navodno je bio sklon alkoholu, nije radio, a zbog čega je primao socijalnu pomoć, nije poznato.

– Sjećam se jednog slučaja kad se potukao na gradskim bazenima, u ulici u kojoj živi. Kad su ga policajci došli smiriti, jedva su ga uspjeli svladati. Jak je kao bik i dugo im je trebalo da ga utrpaju u maricu – ispričao nam je jedan Đakovčanin.

Zbog svojih nepodopština, kažu, spretan je kao mačka i teško će ga pronaći. Naime, svi su problemi, pričaju susjedi, počeli nakon što mu je umrla majka, koja je s njim i ocem živjela u kući. Nedugo nakon toga je u njoj izbio i požar. Ubojica ima brata blizanca, koji živi u Hrvatskoj, te brata i sestru u Njemačkoj. Je li bio u braku, nije poznato, no iz jedne veze ima dvije odrasle kćeri.

O problemima u konkretnom slučaju nije željela govoriti vidno uznemirena ministrica demografije i socijalne politike Nada Murganić, koja je hitno stigla u Đakovo. Obitelji ubijene radnice izrazila je sućut i dodala kako se nada da će liječnici učiniti sve da spase život ranjenog pravnika.

– Uvijek kad se takvo što dogodi, oči su uprte u nas. Mi se osjećamo kao da smo sami sa svojim korisnicima koji imaju teške probleme. Mi nismo otok. Tražimo da i drugi čine kao što i mi činimo. Ovo je humani poziv, no on je postao pretežak i svi trebamo djelovati. Nama je cilj pomoći građanima, a ne da dođe do ovakve bezizlazne situacije – kazala je ministrica Murganić. Dodala je kako je socijalnih radnika, zbog silnih problema, sve manje te na nekim mjestima ponavljaju natječaje. Napadi na njih su sve češći te je dodala kako je to sramota jer oni jedini pomažu baš svima. Zbog svega će se potruditi pojačati sigurnost svih socijalnih radnika.Žele dan žalosti

– Zbog strašne tragedije koja se dogodila u Centru za socijalnu skrb Đakovo molimo nadležne institucije da proglase dan žalosti – rekla je Karačić i pozvala državu da socijalnim radnicima da status službene osobe kako bi odvratili napadače i kaznili one koje ih ugroze.

– Nama dolaze oni slabog imovinskog statusa, narušenog zdravlja i devijantni u ponašanju. Svima pomažemo, no zbog naše sigurnosti zaštitarima bi trebalo dati i veće ovlasti kako bi pregledavali sve, a ne samo one koji im se čine sumnjivi – kaže Karačić,prenosi 24sata

