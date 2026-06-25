Teška nesreća u Sarajevu nakon slavlja: Mladić teško povrijeđen, bore mu se za život

Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u Sarajevu za vrijeme proslave velike pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, kada je jedna osoba zadobila povrede opasne po život.

Nesreća se desila u blizini RTV doma, gdje je mladić D.H. (21) pao sa krova vozila u pokretu i udario o asfalt, pri čemu je teško povrijeđen.

Prema dostupnim informacijama, nesreći je prethodila neodgovorna vožnja, a vozilom marke Audi A6 upravljao je A.O. (22), koji je bio pod dejstvom alkohola i bez položenog vozačkog ispita.

Utvrdjeno je da je kod vozača alkotestiranjem izmjereno 1,53 promila alkohola u krvi.

Povrijeđeni mladić je nakon ukazane hitne medicinske pomoći na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu prebačen na Kliniku za neurohirurgiju, gdje se nastavlja njegovo liječenje.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopćeno je da je o događaju obaviješten dežurni tužilac, a uviđaj su obavili pripadnici policije uz angažman sudskog vještaka saobraćajne struke.

Osumnjičeni vozač je uhapšen zbog sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, te je predat u prostorije za zadržavanje MUP-a Kantona Sarajevo, pišu Vijesti.

(24sata.info)

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