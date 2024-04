Meteorolozi objavili vremensku prognozu do ponedjeljka: Najavljen snijeg, evo u kojim dijelovima BiH

Temperature zraka izmjerene u 8:00 sati (°C): Bjelašnica -6; Drvar i Ivan Sedlo 1; Livno i Široki Brijeg 2; Bugojno, Prijedor, Sarajevo i Sokolac 3; Banja Luka, Bihać, Doboj, Sanski Most, Srebrenica i Tuzla 4; Zenica 5; Bijeljina i Gradačac 7; Trebinje 8; Neum 9; Mostar 10°C.

Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano prije podne, a više oblačnosti u drugom dijelu dana. Od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje su mogući slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi.

Jači pljuskovi su mogući na istoku i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 18°C.

U Sarajevu djelomično vedro. Najviša dnevna temperatura zraka oko 10°C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA Biometeorološke prilike i dalje su loše. Preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od hladnoće tokom jutra i večeri, s obzirom da će temperature biti osjetno niže u odnosu na protekli, natprosječno topli period. Uz djelimičnu stabilizaciju ipak će biti malo ugodnije, pod uticajem blagog porasta temperatura zraka, ali još uvijek prohladno, uz konstantno sjeverno strujanje. Astmatičari i osobe sa bolestima krvnih sudova trebaju biti oprezniji, te planirati aktivnosti na otvorenom u toplijim dijelovima dana.

Objavljena je prognoza do ponedjeljka, 22. aprila:

U petak 19.4.2024. u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prema poslijepodnevnim satima oblačnost će se smanjivati. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadne Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4°C, na jugu do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16°C, na jugu zemlje do 19°C.

U subotu 20.4.2024. u Bosni i Hercegovini novo naoblačenje se očekuje prije podne koje će usloviti slabu kišu, na planinama slab snijeg. Jače padavine su tokom noći na nedjelju. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 3°C, na jugu do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 18°C.

U nedjelju 21.4.2024. u Bosni i Hercegovini oblačno. U Bosni će padati susnježica ili snijeg, a u nizinama može padati i kiša. U Hercegovini će većinom padati kiša, a snijeg će padati na planinama. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4°C, na jugu zemlje do 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 7°C, na jugu zemlje do 12°C.

U ponedjeljak 22.4.2024. u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Slabije padavine su moguće u jutarnjim satima na sjeveru Bosne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 16°C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorošloškog zavoda. prneosi Radiosarajevo

