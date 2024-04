Meteorolozi objavili detaljnu prognozu za praznik: Evo šta nas čeka za Prvi maj

“Kako je i bilo najavljeno, snijeg je zabijelio ne samo planine, nego i niže predjele u Bosni i Hercegovini. Iako se nalazimo u drugoj polovini aprila vremenska prognoza i narednih dana daje nam sasvim drugi osjećaj. U petak će doći do blagog kratkotrajnog razvedravanja, jer već od subote slijedi novo naoblačenje i padavine. Na planinama, i u većem dijelu Bosne većinom snijeg ili susnježica, a u Hercegovini kiša. Jutarnji minusi izvjesni su na planinama te u pretplaninskim područjima Bosne. Slab mraz je moguć do sredine naredne sedmice, kada se očekuje blagi porast temperature zraka”, navode iz FHMZ-a BiH. prenosi novi

Minimalne temperature zraka varirat će između – 2 i 3 stepena Celzijusa u Bosni, na jugu Hercegovine do 8. Najviše dnevne temperature u Bosni između 3 i 8, na jugu zemlje do 14 stepeni. Minimalne očekivane temperature u pretplaninskim područjima oko – 6 stepeni.

“U periodu od 26. aprila do kraja mjeseca zadržaće se nestabilno vrijeme. Kiša je moguća svaki dan, većinom u vidu kratkih pljuskova. Za prvomajske praznike prema raspoloživim prognoznim modelima preovladaveće umjereno oblačno s temperaturama zraka primjerenim za ovo doba godine. Kiša nije isključena u vidu lokalnog kratkog pljuska”, ističu iz FHMZ-a.

Jutarnja temperatura uglavnom između 4 i 9 u Bosni, na jugu zemlje do 13 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura u Bosni od 14 do 20, u Hercegovini do 23 stepena, piše N1.

Facebook komentari