Očekuju nas “ljetne vrućine”: Temperatura do 30 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, a dnevna od 22 do 28, lokalno na sjeveru zemlje do 30 stepeni.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 26 stepeni.

Vjetar u Hercegovini

U ponedjeljak sunčano. Vjetar u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, a dnevna od 24 do 30 stepeni.

U utorak sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna od 24 do 30 stepeni.

U srijedu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni, a u Hercegovini, veći dio dana, jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 26 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je povoljna. Prijepodnevni sati će biti ugodniji, dok bi u drugom dijelu dana, usljed neuobičajeno visokih temperatura, osjetljive osobe trebale biti opreznije, ne izlagati se pretjeranim aktivnostima i dužem izlaganju suncu. Moguće su blaže meteopatske reakcije poput glavobolje, nervoze, umora.

Prilikom boravka na otvorenom, poželjno je izbjegavati staništa alergogenih vrsta poput breze i jasena, s obzirom na povoljne uslove za cvjetanje i produkciju polena. prenosi Avaz

