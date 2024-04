Objavljena prognoza do 15. aprila: Najavljeno nevrijeme, potom sunčani intervali, a zatim…

Hladan fronta sa sjeverozapada usloviće padavine u noći sa ponedjeljka na utorak. Intenzivniji pljuskovi mogući su na zapadu i jugozapadu te u centralnim predjelima Bosne, dok se na sjeveru, istoku i jugu zemlje prognoziraju pljuskovi umjerenog intenziteta.

Postepena stabilizacija vremenskih uslova očekuje se od sredine utorka, a lijepo vrijeme trajaće do 10. aprila. Pogoršanje se očekuje od 11. do kraja prognoznog perioda.

Do 05. aprila, u Bosni minimalne jutarnje temperature kretaće se od 3 do 8, u Hercegovini od 5 do 10 °C, danju u Bosni do 18 °C u Hercegovini do 21 °C.

Od 06. aprila do kraja prognoznog perioda, očekuje se blagi porast temperatura zraka, u Bosni jutarnje se prognoziraju od 6 do 11, u Hercegovini od 8 do 13 °C, a maksimalne u Bosni do 26 u Hercegovini do 28 °C. prenosi novi

